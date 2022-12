Meine beste Runde in Fortnite hab ich Luftballons zu verdanken – Aber ja, war fies

Einen Sieg in Fortnite zu holen ist echt schwierig, schließlich wollen einem 99 andere Spieler an den Kragen. Doch wenn keiner nach oben guckt – dann geht das plötzlich ganz einfach.

“Was zum Teufel ist denn hier passiert”, dachte ich, als ich vor wenigen Wochen mal wieder in Fortnite eingestiegen war. Ich hatte eine recht lange Pause bei dem Battle Royale eingelegt, doch das alles vernichtende Kapitel-End-Event hatte mich wieder angezogen.

Dennoch war ich überrascht, wie viel sich geändert hatte. Eine völlig neue Map wollte jetzt entdeckt werden, die Grafik wurde brutal verbessert, Leute fahren wie irre mit Motorrädern durch die Gegend und neue Skills (Realitätserweiterungen) gibt es auch noch. Eine völlig neue Gameplay-Mechanik für Fortnite Battle Royale!

Und gerade diese Skills haben es mir angetan. Ich find es super-unterhaltsam, wie abwechslungsreich Matches durch die 4 mehr oder weniger zufälligen Skills pro Spiel werden.

Einige Skills sind dabei nützlicher als andere. So gibt es beispielsweise einen Ballon-Skill, der einem immer wieder bis zu drei Ballons auf den Rücken zaubert, die einen in die Höhe ziehen. Den find ich witzig, doch meistens sorgt der Skill dafür, dass ich ziemlich schnell weggepustet werde.

Bis auf diese eine Runde. In der lief nämlich alles perfekt zusammen, und ich bekam die idealen Fähigkeiten, um das zu werden, was ich eigentlich gar nicht leiden kann: Ein ganz, ganz mieser Camper.

Unendlich Pfeile + Ballons + Eine Prise Glück = Lockerer Sieg

Mit dieser Rechnung lässt sich meine vielleicht beste Runde in Fortnite aller Zeiten ziemlich gut zusammenfassen. Mehr oder weniger durch Zufall bekam ich in diesem Match eine Ausrüstung, die sich als ziemlich OP herausstellen sollte.

Der Ballon-Skill. Damit klebte ich im Grunde das komplette Match über am Himmel.

Zwei Skills, die mich mit einem Explosions-Bogen und danach automatisch regenerierenden Pfeilen versorgten.

Die Fähigkeit, den Gegner mit Präzisionsgewehren oder Bögen zu markieren.

Und außerdem noch ein starkes DMR-Sniper-Gewehr und dieses legendäre Schwertwerfer-Ding von dem Boss aus der Burg in der Mitte. Das Teil verschießt präzise Schwerter auf lange Distanzen, die dann auch noch explodieren. Super Waffen-Prinzip, 10/10 Punkte.

Einen Schockwellen-Hammer hatte ich auch noch. Der sollte mich retten, falls mich doch mal wer vom Himmel schießen würde.

Am Himmel hatte mich niemand auf dem Schirm

Ihr könnt euch vermutlich denken, worauf diese Kombination herausläuft: Ich hing nahezu durchgehend hoch oben am Himmel und stürzte nicht ab. Die Ballons regenerierten sich auch ständig, sodass ich den Boden im ganzen Match schlicht nicht mehr berühren sollte.

Dazu hatte ich die perfekten Waffen, um auf große Distanzen Schrecken zu verbreiten. Dabei musste ich nicht mal besonders präzise sein: Die explodierenden Schwerten und Explosionspfeile machten den Gegnern auch Ärger, wenn ich sie nicht perfekt traf.

Und dann kam noch das Glück dazu: Kein Mensch schaute in diesem Match nach oben, bis zum Ende. Immer wenn ich jemanden am Boden abräumte, blieb das ohne Folgen.

Mit den bunten Ballons war ich eigentlich ein deutlich zu erkennendes Ziel, doch niemand hatte auf dem Schirm, dass die Pfeile und Schwerter aus dem Himmel auf sie nieder regneten. Man kann in dem Fall aber auch wenig machen – im Zero-Build-Modus kann man schließlich nicht einfach Deckungen hochziehen.

Ein Spieler machte es mir aber schwer: Der sollte zwar auch nicht hoch schauen, aber entkam meinen Angriffen doch ziemlich konsequent durch geschickte Sprints und Ausweichmanöver. Ärgerlich für ihn, dass ihn dann ein anderer Typ aus nächster Nähe abräumte – ich konnte mein Glück kaum fassen.

Ich geb zu: Es war schon eine ziemlich gemeine Taktik, die man wohl als Campen bezeichnen muss. Denn effektiv machte ich eigentlich nichts, außer Abschüsse sammeln und mich minimal zu bewegen. Aber ich konnt mir nicht helfen, es klappte einfach zu gut.

So ging es weiter, bis sich der Kreis auf engstes Terrain zusammenziehen sollte. Der letzte Gegner hatte sich in einem Haus verschanzt, musste dort aber auch raus – um dann wieder den explodierenden Schwertern und Pfeilen ausgesetzt zu werden.

So sah der letzte Kreis aus Sicht des Gegners in der Wiederholung aus – Kein Wunder, dass es mit dem Treffen nicht klappte

Als er endlich bemerkte, wo die Angriffe herkamen, war es zu spät. Ich war zwar das erste Mal im Match richtig unter Beschuss, doch ich erwischte ihn, bevor er mich erwischen konnte.

Kaum Deckung war ideal

So endete die vielleicht einfachste Runde, die ich jemals in Fortnite spielen sollte, mit einem Sieg. Ich hatte zwar ein etwas getrübtes Camper-Gewissen – aber verdammt, die Runde hat Spaß gemacht.

Logisch also, dass ich es in einem späteren Match nochmal versuchte, als ich die Ballons kriegte. Was soll ich sagen: Nach etwa zwei Minuten hatte mich jemand im Visier und ich stürzte armselig in den Tod. Es wird also vermutlich bei dieser einen, perfekten Runde bleiben – aber wer weiß. Vielleicht stellen sich die Ballons für euch ja als Erfolgsrezept heraus.