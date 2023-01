Fortnite ändert die beste Quelle für XP, lässt euch nun härter schuften als vor 2 Monaten: „Zeit zum Deinstallieren“

In Fortnite hat sich seit Chapter 4 vieles getan. Eine bessere Grafik, eine neue Meta sowie Änderungen im Battle Pass zieren jetzt den Battle Royale Shooter. Eine Anpassung im System kommt jedoch gar nicht gut an und das ist die Änderung der Weekly Challenges.

Was wird in Fortnite bemängelt? In Fortnite wurden nicht nur viele Bugs und Fehler im Spiel bemängelt, sondern auch die Änderungen bezüglich der Weekly Challenges. Die Herausforderungen wurden nämlich so abgeändert, dass sie nicht mehr wie gewohnt eine ganze Season lang aktiv bleiben, sondern nur für die Woche, für die sie gedacht sind.

Das heißt: Solltet ihr in der ersten Woche von Chapter 4 Season 1 eure Challenges nicht geschafft haben, habt ihr Pech gehabt und verliert die XP, die es zu erspielen gab.

Während nun unklar ist, weshalb Epic Games sein funktionierendes System derart umbaut, wissen die Spieler definitiv, was sie davon halten sollen: Sie mögen es nicht und wollen, dass Epic diese Änderung zurücknimmt.

Fortnite schafft durch Änderung mehr FOMO

Was ist FOMO? Der Begriff FOMO bedeutet ausgeschrieben “Fear of missing out”, also auf Deutsch “Angst etwas zu verpassen”. Einige Spieltitel wie Destiny 2 bemächtigen sich dieser Angst der Spieler, um sie auf Dauer an ihr Spiel zu binden.

Fortnite bildet da keine Ausnahme, während die Battle Passes schon immer als FOMO-Indikator angesehen wurden, verschärft die Anpassung der Weekly Challenges das Gefühl der Angst etwas zu verpassen noch mehr.

Was sagen die Spieler zur Änderung? Die Spieler sind über diese Änderung gar nicht zufrieden. Aus diesem Grund lassen sich Fans auf reddit und Twitter aus und fordern, dass Epic Games seine Anpassung zurücknimmt. Dabei kommentieren die Spieler wie folgt:

@omegastoopreme – “Entfernt das Verfallsdatum… Bringt sie zurück in den Zustand, in dem sie schon immer waren. Niemand mag es, wenn sie zeitlich begrenzt sind!”

@dalington – “Früher habe ich versucht, alle meine Quests zu erledigen, aber seit ihr das System geändert habt, habe ich Schwierigkeiten, sie zu erledigen”

@OmgBellTwT – “Entfernt jetzt dieses verdammte Zeitlimit”

@MahiMishall – “LASST DIE QUESTS FÜR IMMER ANDAUERN, SETZT DIESE NICHT AM ENDE DER WOCHE ZURÜCK BITTE”

Es wird in den Kommentaren klar, dass Spieler das alte System zurückhaben wollen, indem sie selbst bestimmen können, wann sie ihre Aufgaben erledigen wollen.

Wird sich das System noch ändern? Das ist schwer abzuschätzen. Epic Games ist dafür bekannt, auf seine Community zu hören und bei negativem Feedback zu reagieren.

Es könnte sich aber um einen Test handelt, bei dem die Entwickler sehen wollen, wie die Spieler auf solch eine Änderung reagieren. Dadurch könnte die Gesamtresonanz der Community gesammelt, ausgewertet und dadurch entschieden werden, ob es in Season 2 so weiter geht oder doch nochmal abgeändert wird.

Es bleibt abzuwarten, was Epic Games vorhat. Wie kommt ihr denn mit euren Aufgaben zurecht? Findet ihr es schlecht, dass ihr dazu gezwungen seit Fortnite dann zu zocken, wenn die Aufgaben es von euch verlangen? Lasst es uns gerne wissen!

