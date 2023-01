Epic Games versucht Fortnite endlich zu reparieren – Macht es mit neuem Update nur schlimmer

Fortnite konnte zum Start von Chapter 4 mit coolen neuen Inhalten punkten. Jedoch kämpfen viele Spieler seit Wochen mit ihren Nerven. Bugs, deaktivierte Waffen und Server-Abstürze sind nun an der Tagesordnung und Epic Games kommt mit den Fixes einfach nicht mehr hinterher.

Was ist in Fortnite los? Fortnite startete am Dezember mit Chapter 4 und das mit coolen neuen Features wie dem Parkour oder einer besseren Grafik dank Unreal Engine 5. Trotz dessen war der Start mit vielen Problemen gespickt:

Waffen wurden deaktiviert

Server stürzen ab und es gibt häufig Probleme beim Log-In

Viele Bugs, die das Spielen fast unmöglich machen

Zusätzlich kommt hinzu, dass Epic Games über Weihnachten in einer Auszeit war. Die Probleme konnten somit über die Feiertage weiterhin wuchern und Spieler wurden nur mit kaputten Nerven zurückgelassen.

Jetzt, da Epic Games wieder da ist, hat sich das Team sofort auf die Beseitigung der Fehler fokussiert. Ein Update sollte einige Dinge im Spiel geraderücken, hat jedoch nur mehr Probleme hinterlassen.

Epic Games bringt kaputtes Feature kaputt zurück

Welche Fehler wurden gefixt? Der Schockwellenhammer sowie das Parkour-Feature wurden temporär deaktiviert, kamen jedoch mit dem Hotfix am 10. Januar erneut ins Spiel. Der Hammer funktioniert wieder tadellos, aber der Parkour nicht. Reddit-User StunningPaul zeigt euch, was genau kaputt zurückgekehrt ist:

Spieler werden nicht nur meterweit zurückgeschleudert beim Versuch ein Hindernis zu überwinden, es ist auch fast unmöglich, sich an Dachschrägen hochzuziehen. Beim Versuch wird man entweder weggeschleudert oder wieder auf den Boden geschmissen.

Bislang ist das Feature noch im Spiel, es ist jedoch klar, das etwas nicht stimmt und das es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei um einen Fehler handelt. Es bleibt abzuwarten, wann Epic Games diese Fehler angeht. Auch die Server hatten am Abend des Patches einen Schluckauf (via twitter.com), der über zwei Stunden lang anhielt. Das sind aber nicht die einzigen Fehler und Probleme.

Was ist noch alles kaputt? Zu den kaputten Dingen in Fortnite gehören nicht nur die schlechten Server-Verbindungen und andauernde Abstürze, sondern auch die entfernte Waffe “Deku Smash”. Diese wurde wortlos seitens Epic Games deaktiviert und ist so im Spiel nicht mehr anzutreffen.

Auch der Battle Pass hat einen nervigen Fehler. Dinge, die mit Battle-Pass-Sternen gekauft wurden, können erneut gekauft werden, verschwenden jedoch die Anzahl der Sterne, die man für den Kauf investiert hat.

Fortnite ähnelt in seinem aktuellen Zustand einem Trümmerfeld. Wann Epic die nötigen Schritte einleitet, um die Fehler zu beseitigen, ist zudem völlig offen.

Wann könnte ein Fix anstehen? Epic Games schweigt bislang dazu, wann ein genauer Fix anstehen könnte. Leaker haben jedoch herausgefunden, dass das nächste große Update am 17. Januar (via twitter.com) vor der Tür steht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Entwickler mit diesem Update einige Fehler ausmerzen werden.

Wie findet ihr den momentanen Zustand von Fortnite? Leidet ihr auch unter massiven Bugs? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!