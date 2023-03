Fortnite: Neue Map von Chapter 4 Season 2 wurde enthüllt – Alle Änderungen und POIs

In Fortnite könnt ihr bald endlich auf der neuen Map von Chapter 4 Season 2 zocken. Damit ihr jedoch wisst, was sich geändert hat, zeigen wir sie euch in unserer Übersicht und nehmen alle Änderungen genauer unter die Lupe.

Was passiert gerade in Fortnite? Alle Spieler hängen momentan im Ladebildschirm wegen des Server Downs und warten gespannt darauf, endlich Fortnite zocken zu können. Die Season ist noch nicht draußen, aber trotzdem haben es die Patch Notes ans Tageslicht geschafft. In diesen wird genau über die neuen Orte in Season 2 berichtet. Wir zeigen euch, was neu ist.

Falls ihr die neuen Trailer von Chapter 4 Season 2 sehen wollt, haben wir genau das richtige für euch:

Alte Map, aber mit futuristischer Stadt

Hat sich etwas geändert? Ja, und zwar hat sich südwestlich der Map ein komplett neues Areal entwickelt.

So sieht die neue Map aus

Zu sehen sind folgende neue POIs:

Kenjutsu Crossing

Knotty Nets

Mega City

Steamy Springs

Bei den POIs handelt es sich um neue Orte, die so in keiner Season oder Chapter erschienen sind. Solltet ihr in der Nähe der Mega City sein, dann besucht gerne Loot Lake. Dort werdet ihr eine schwebende Überraschung erkennen.

Warum gibt es nicht mehrere Änderungen? Schaut man auf die komplette Map, erkennt man, dass sich in Season 2 außer der Mega City nichts getan hat. Orte wie Frenzy Fields oder die Zitadelle sind immer noch intakt und können erkundet werden.

Die Story in Season 1 bot keinen großen Grund für riesige Veränderungen oder eine Zerstörung der Map. Es hat sich lediglich ein Riss über einem Portal gebildet, das erneut verschiedene Teile aus verschiedenen Realitäten auf die Map von Chapter 4 geworfen hat.

Was haltet ihr von der Map? Findet ihr sie gut oder glaubt ihr Epic Games hätte sich mehr austoben sollen und lieber alles überarbeitet? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!