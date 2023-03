Fortnite: Patch Notes zu Update 24.00 für Chapter 4 Season 2

Beachtet: Das Geländemotorrad, das Motorboot, die Fahrzeugmodifikation „Chonkers Geländereifen“ und die Fahrzeugmodifikation „Kuhfänger“ kommen in Battle Royale V.24.00 in den Tresor.

Was passiert heute in Fortnite? In Fortnite hat Epic Games die Server für Update 24.00 heruntergefahren . Alle Spieler warten nun sehnsüchtig auf die neuen Inhalte und können es kaum erwarten, eine Runde in Season 2 Mega zu drehen. Damit ihr jedoch wisst, welche neuen Inhalte Epic Games plant, haben wir für euch die offiziellen Patch Notes aufgelistet.

Die Patch-Notes für Update 24.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 4 Season 2, die euch nun erwarten.

