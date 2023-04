Einer der beliebtesten CoD-Maps hat es in Fortnite geschafft, doch die wurde jetzt gesperrt

Mit Creative 2.0 in Fortnite hat auch die Kreativität der Spieler keine Grenzen mehr. Oder doch? Ein Fan hat viele CoD-Maps für Mehrspieler und Zombie-Modi erschaffen, doch die wurden jetzt vom Netz genommen und das aus gutem Grund.

Was ist Creative 2.0? Epic Games hat am 23. März 2023 ein neues Feature für Fortnite veröffentlicht, auf das viele Spieler gewartet hatten. Der Unreal Editor für Fortnite, kurz UEFN ist ein System, das Spieler nutzen können, um im Kreativ-Modus bessere und vor allem vielfältigere Maps zu erstellen.

Dabei entstehen Maps wie Teile von GTA 5 oder sogar Areale von CoD. So cool das klingt, so leicht geht es dann doch nicht, denn Epic Games hat den Spieler Grenzen aufgetischt, die ihnen zeigen, was sie erstellen dürfen und was nicht.

Viele Creator jedoch missachten die Warnungen von Epic Games und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben. So wie der Creator Mist Jawa der jetzt alle seine CoD-Maps löschen musste.

Spieler kopiert bekannteste Map aus CoD – Bekommt jetzt Ärger

Was hat der Spieler erschaffen? Mist Jawa ist ein Content Creator, der seit dem Release von Creative 2.0 die bekannte CoD-Map “Rust” in Fortnite erstellt hat. Zusätzlich gab es auch einige Zombie-Maps für Überlebenskünstler. Diese konnten dann kostenlos, sobald ihr den Map Code hattet, auch besucht und angezockt werden.

Das Problem jedoch ist, dass Epic Games solche Maps als Verstöße gegen die Copyrightbestimmungen ansehen (via youtube.com). Jetzt musste Jawa all seine CoD-Maps löschen, mitsamt allen Videos auf seinen sozialen Accounts (via twitter.com).

Warum musste er die Maps löschen? Creative 2.0 bietet krasse Möglichkeiten, Dinge von anderen Spielen in Fortnite zu implementieren. So cool das auch klingen mag, es verstößt leider gegen Copyright Bestimmungen, die Epic Games eingeführt hat.

Im Grunde handelt es sich hierbei um dreiste Kopien von Inhalten, die Activision gehören. Wenn dann Creator CoD-Maps 1 zu 1 kopieren und sie auch dann noch gleich nennen, dann werden diese von Epic Games entfernt. Zusätzlich drohen Strafen wie einen permanenten Bann von Fortnite, auch für Maps, die noch nicht kommerzialisiert wurden.

Es ist also ein heikles Thema und auch wenn die Idee cool ist, mit Fortnite-Skins in GTA 5 rumzulaufen, solltet ihr keinen Bann riskieren.

Was haltet ihr von Creative 2.0? Findet ihr es handelt sich hierbei um einen großen Flop oder ein cooles Feature? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

