Fortnite zeigt endlich, was Epic Games euch jahrelang verschweigt: die offiziellen Spielerzahlen

Epic Games ist jahrelang spärlich mit Informationen bezüglich Fortnite und seinen Spielerzahlen umgegangen – bis heute. Ein neues Experiment der Entwickler soll euch Klarheit geben, wie viele Spieler tatsächlich den bunten Battle Royale zocken.

Was hat es mit den Spielerzahlen auf sich? Seit dem Release von Fortnite wuchs die Community rasant an. Live-Events, das Battle Royale, coole Skins in Battle Passes und stetige Veränderungen sorgten dafür, dass sich viele Spieler angesprochen fühlten. Doch trotz des Wachstums entschied sich Epic Games im Laufe von Chapter 2 Bots in die Spielersuche zu integrieren.

Man vermutete nun, Fortnite liegt im Sterben und Epic Games versucht die schwindenden Spielerzahlen mit Bots aufzufangen. Trotz der Gerüchte der Spieler, gab Epic Games keine offiziellen Spielerzahlen frei – bis jetzt. Ein neues Experiment der Entwickler soll mehr Transparenz bieten.

Fans können Spielerzahlen selbst prüfen

Wie funktioniert das neue Experiment? Das Experiment laut Fortnite-Leaker Shiina heißt “CCU in Discover” und wurde vorerst nur für 10 % der Spieler (via twitter.com), dann aber auch für alle weiteren Fans in Fortnite aktiviert. Das Experiment sorgt dafür, dass ihr in der Modi-Auswahl die zu der Zeit aktiven Spielerzahlen für fast jeden Modus begutachten könnt.

Die roten Pfeile markieren unten den Modi die Anzahl der derzeitig aktiven Spieler

Was sagen die Spielerzahlen aus? Seid ihr nun auf das Menü der Modi-Auswahl angekommen, könnt ihr unter jedem Modus die derzeitig aktiven Spieler im Moment erfassen. Stand 31. März um 11:01 Uhr sind so viele Spieler in den Hauptmodi aktiv:

Battle Royale mit Bauen – 163.240 Spieler

Battle Royale ohne Bauen – 85.740 Spieler

Es lässt sich also erkennen, dass ein Großteil der Spieler immer noch vorwiegend den Bauen-Modus bevorzugt. Halb so viele Spieler befinden sich im Nicht-Bauen-Modus. Beachtet, dass es sich hierbei jedoch nicht um die Prime Time handelt, bei der sich der Großteil der Spieler angemeldet hat, um zu zocken. Gegen Nachmittag steigen die Zahlen dann auch um fast das Doppelte an, wie Shiina in seinem Twitter-Post (via twitter.com) berichtet.

Habt ihr mit solch einer Anzahl an Spielern gerechnet? Oder habt ihr geglaubt, dass Epic Games mehr Spieler parat hätte? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren erfahren!