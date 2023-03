Fortnite: Epic muss 230 Millionen € zahlen, weil sie Kinder mit Tricks dazu verführten, Geld auszugeben

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was ihr bei Coreborn: Nations of the Ultracore erwarten dürft.

Wie reagiert Epic Games? Die haben schon im Dezember 2022 gesagt, dass man sich an die „vorderste Front“ des Kundenschutzes stellen möchte und hat zahlreiche Änderungen an seinem System erklärt, die seit 2018 erfolgt sind, um Spieler besser zu schützen.

Wie viel Geld muss Epic Games zahlen? Die Federal Trade Commission (TFC) hat jetzt mitgeteilt (via ftc ), dass Epic Games 245 Millionen $ an Kunden zurückzahlen muss, weil sie „Dark Patterns“, also dunkle Muster verwendet hat, um Spieler dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die sie gar nicht kaufen wollten.

Vor allem 2018 und 2019 war der Online-Shooter Fortnite enorm populär, gerade unter Jugendlichen und Kindern. Doch das Verhalten von Entwickler Epic Games hat fast fünf Jahre später ein teures Nachspiel: Die Handelsaufsicht in den USA hat eine Strafe in Höhe von 245 Millionen $ (230,87 Millionen €) gegen die Firma verhängt. Schon im Dezember 2022 hatte Epic sogar noch mehr Geld abdrücken müssen.

