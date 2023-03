Fortnite: Wann startet die neue Season? Alles zu Chapter 4 Season 3

Fortnite wechselt stetig seine Seasons, mit frischen Skins, einer neuen Map und verschiedenen Waffen, die die Meta auflockern. Viele jedoch fragen sich, wann startet denn die neue Season in Fortnite. Wir zeigen es euch.

Wann startet die neue Season? Fortnite wird auch nach Chapter 4 Season 2 eine neue Season willkommen heißen. Diesmal datiert das Entwicklerteam laut dem Battle-Pass-Menü den 02. Juni 2023 als Enddatum für Season 2. Das wäre ein Freitag.

Wie die Vergangenheit schon gezeigt hat, wurden neue Seasons und Chapters immer am Wochenende gestartet. Spieler hatten dann somit genug Zeit reinzuschnuppern und sich die Neuerungen anschauen. Möglich wäre es also, dass Season 3 am 02. Juni abgeschlossen wird und Season 2 dann am 03. oder 04. Juni startet. Je nach Komplikationen und Server-Down könnte sich der Start auch verschieben.

Alles zu Chapter 4 Season 3 – Live-Event, Battle Pass, Leaks

Wird es ein Live-Event geben? Es ist unklar, ob Epic Games an einem Live-Event arbeitet. Chapter 4 Season 2 lässt euch tiefer in die Story des Friedenssyndikates eintauchen. Ihr müsst jemanden schnappen, der alle Syndikate gegeneinander aufhetzten will.

Es könnte also sein, dass eventuell ein Kampf zwischen den Banden entsteht und dieser Kampf wäre gutes Futter für ein Live-Event.

Fortnite bietet mit Chapter 4 Season 2 einen modernen Neon-Look

Welche Inhalte kommen in den Battle Pass? Bislang sind noch keine Infos bezüglich des neuen Battle Pass im Umlauf. Wir ergänzen euch jedoch diesen Part, sobald etwa Leaker etwas finden.

Gibt es Leaks zu Chapter 4 Season 3? Auch im Hinblick auf Leaks gibt es wenig über Season 3 zu erzählen. Eine wichtige Sache jedoch ist der First-Person-Modus (via twitter.com), der in Fortnite schon in den Daten zu finden ist. Dieser wurde für Chapter 4 Season 2 vorhergesagt, jedoch ist er bislang noch nicht aktiviert worden.

Es sind Animationen zu erkennen und auch wie sich die Kamera in diesem Modus verhält. Es ist aber nicht bekannt, ob dieses Feature in Season 3 aktiviert wird.

Habt ihr Season 2 von Chapter 4 schon durch? Und wenn ja, habt ihr ehrlich für eure XP-Punkte gegrindet oder euch einigen Bugs bemächtigt? Lasst es uns gerne wissen!

