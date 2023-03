Ein neues Gewehr in Fortnite hat einen eingebauten Aimbot – Schmilzt eure Gegner in wenigen Sekunden

Woher bekommt man die Waffe? Da die Waffe mächtig ist, kann sie nicht so einfach gefunden werden. Ihr müsst dafür die schwebende Insel besuchen, die zufällig auf der Map auftaucht. Sie sieht aus wie ein Teil der Hüte von Loot Lake. Reist also zur schwebenden Insel und erobert dort die Zone. Beachtet, dass der Ort des Spawns immer zufällig ist.

Das verblüffende daran ist jedoch auch, dass die Kugeln beim Feuern aus der Hüfte ihr Ziel zu 95 % treffen. Die Streuung der Kugeln ist so minimal, dass es reicht, wenn ihr mit eurem Fadenkreuz euren Gegner anvisiert. In diesem kleinen Radius werden dann eure Kugeln befördert.

Wenn ihr also aus der Hüfte nun feuert, wird der übertaktete Feuermodus aktiviert und durchsiebt euren Gegner doppelt so schnell mit Laserstrahlen, als wenn ihr während euren zielen würdet. Reddit-User ChancetheUnrapper macht es euch vor:

Warum ist die Waffe so stark? Bei der Waffe handelt es sich hierbei um eine mythische Version des Impulsgewehrs. Erwartet jedoch nicht dieselbe Funktionsweise wie in Chapter 2, denn das Gewehr hat ordentlich zugelegt.

Fortnite mischt zu jedem Season-Release neue Waffen in den Loot-Pool, um die Meta durchzuwürfeln. Diesmal jedoch hat Epic Games eine Waffe entwickelt, die alle vorigen in den Schatten stellt.

