Fortnite: Creative 2.0 Maps – Liste mit den 5 besten Codes 2023

In Fortnite könnt ihr Creative 2.0 Map-Codes verwenden, um von der Community erstellte Maps zu besuchen. Wir zeigen euch die 5 besten Codes für Creative 2.0 und erklären euch, was ihr dort machen könnt.

Was sind das für Map Codes? Epic Games hat am 23. März 2023 den Unreal Editor für Fortnite, kurz UEFN veröffentlicht. Dieser kann mit geübten Händen große Projekte realisieren. Während sich einige Spieler im Kreativ-Modus noch schwergetan haben, Maps zu erstellen, schafft Creative 2.0 jetzt Abhilfe.

Fans können somit alte Chapter Maps oder auch Teile von anderen Games wie GTA 5 mühelos in Fortnite portieren und diese dann zum Zocken anbieten. Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos zeigt euch deshalb 5, der besten Creative 2.0 Maps mit Code und erklärt euch, wozu sie da sind.

Hier haben wir euch nochmal den Trailer für den Unreal Editor für Fortnite:

Fortnite: Die 5 besten Map Codes in Creative 2.0 – Übersicht

Bei diesen aufgelisteten Map-Codes handelt es sich um Creative 2.0 Maps. Diese Maps unterscheiden sich von den bekannten Creative-Modi, die Spieler so erstellen können. Sie sind größer, detaillierter und realistischer. Folgende gelten bislang meiner Meinung nach zu den besten Creative 2.0 Maps:

Deserted: Domination – Code: 8035-1519-2959

Atlas OG Battle Royale – Code: 2179-7822-3395

The Space Inside – Code: 9836-7381-5978

Pirate Adventure – Code: 2810-0903-5967

Color Switch – Code: 1415-7321-0392

Wie kann ich die Codes eingeben? Um die Codes einzugeben, müsst ihr in Fortnite auf eure Modi-Auswahl zugreifen. Nun wechselt ihr euren Reiter durch, bis ihr zum Tab “Inselcode” ankommt. Dort könnt ihr dann den 12-stelligen Code eingeben und sofort loslegen.

Fortnite: Die 5 besten Map Codes in Creative 2.0 – Das können sie

Nun zeige ich euch die Maps im Detail und erkläre , wozu sie da sind und was sie euch bieten.

Deserted: Domination – Code: 8035-1519-2959

Die Map mit allen Zonen Die 7 Klassen Map und alle 7 Klassen

Was kann die Map? In dieser Map treten 16 Spieler in 2 Teams gegeneinander an. Auf der Ölraffinerie müsst ihr dann 3 Zonen einnehmen und wie im CoD-Modus “Herrschaft” diese halten und verteidigen. Ihr habt zudem eine Klassenauswahl von 7 Klassen, die euch verschiedene Waffen sowie Granaten oder Minen verleihen. Das Team, das als erstes 150 Punkte erreicht hat, gewinnt. Es werden 5 Runden ausgefochten.

Atlas OG Battle Royale – Code: 2179-7822-3395

Dusty Depot is back!

Was kann die Map? Auf dieser Map treten 80 Spieler gegeneinander an. Ihr landet auf der alten Chapter 1 Map und könnt dort auch alten Loot sowie Ausrüstungen finden und damit kämpfen. Sprinten könnt ihr nicht, nur bauen und die alte Grafik genießen, denn diese wurde 1 zu 1 von der OG-Map übernommen. Es gibt sogar bekannte Orte wie Loot Lake, Dusty Depot oder Tilted Towers, die darauf warten, erobert zu werden.

The Space Inside – Code: 9836-7381-5978

Fallen, Rätsel und mehr!

Was kann die Map? In The Space Inside landet ihr einem abgeschlossenen Abstellraum und müsst einen Weg nach draußen finden. Von Minen bis hin zu Raumstationen wagt ihr euch tiefer in diesen Mystery-Modus. Auch wenn das Abenteuer im Team lustiger wäre, könnt ihr den Modus nur Solo angehen.

Pirate Adventure – Code: 2810-0903-5967

Eine große Welt, die ihr aufbauen könnt

Was kann die Map? In Pirate Adventure strandet ihr mit 3 weiteren Piraten auf einer Insel ohne jegliche Erinnerung daran, was passiert ist. Ihr erkundet die geheimnisvolle Insel und stellt fest, dass sie viele Geheimnisse verbirgt. Nun entschließt ihr euch dazubleiben und die Insel nach und nach aufzubauen.

Ihr stellt Werkbänke her, um Häuser und weitere nützliche Gebäude bauen zu können. Dazu benötigt ihr jedoch Ressourcen, die ihr auf der Insel finden könnt.

Color Switch – Code: 1415-7321-0392

Color Switch – Ein lustiger Zeitvertreib für zwischendurch

Was kann die Map? In Color Switch treten 12 Spieler gegeneinander an. Der wütende Peely gibt euch Farben vor und ihr müsst dann Felder mit der genannten Farbe aufsuchen. Seid ihr zu langsam oder auf der falschen Platte, so verliert diese an Boden und ihr werdet disqualifiziert. Der Letzte, der noch steht, gewinnt. Verlierer können in der Zwischenzeit Minispiele spielen, um so die Zeit bis zur neuen Runde zu überbrücken.

Das waren die besten Maps für Creative 2.0, die man immer mal wieder zocken an. Beachtet, dass der Editor für Fortnite noch nicht lange aktiv ist. Es werden also mit der Zeit mehr und vor allem bessere Maps erstellt. Diese werden wir dann hier ergänzen und wenn passend auch die alten Maps rausstreichen und durch neue ersetzten.

Was haltet ihr von UE5 und dem Editor in Fortnite? Findet ihr die momentanen Maps cool oder sind sie euch zu langweilig? Lasst uns gerne eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren.

