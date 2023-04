Fortnite: OG-Maps in Creative 2.0 – Die 3 besten Map-Codes 2023

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Was kann die Map? Auf dieser Map treten 80 Spieler gegeneinander an. Ihr landet auf der alten Chapter 1 Map und könnt dort auch alten Loot sowie Ausrüstungen finden und damit kämpfen. Sprinten könnt ihr nicht, nur bauen und die alte Grafik genießen. Zusätzlich landet ihr mit einer eigen erstellten Animation des Erfinders.

Bei diesen aufgelisteten Map-Codes handelt es sich um Creative 2.0 Maps. Diese Maps unterscheiden sich von den bekannten Creative-Modi, die Spieler so erstellen können. Sie sind größer, detaillierter und realistischer. Folgende gelten bislang meiner Meinung nach zu den besten OG-Maps in Creative 2.0:

Was sind das für Map Codes? Epic Games hat am 23. März 2023 den Unreal Editor für Fortnite , kurz UEFN veröffentlicht. Mit ihm kann jeder Spieler jetzt coole Maps erstellen und Dinge wie die OG-Map für weitere Spieler zum Zocken in Fortnite bereitstellen.

