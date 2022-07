15-Jähriger wurde jüngster E-Sport-Millionär der Welt – Dabei hat er nicht mal gewonnen

Was sagt ihr zum jüngsten E-Sport-Millionär von einem einzigen Turnier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Er sagte dazu in einem BBC-Interview: „Es ist ein wirklich gutes Gefühl, das Haus kaufen zu können und mein Wort gegenüber meiner Mutter zu halten“ (via YouTube ).

Tatsächlich war Jaden einer der Kandidaten, die zum ersten Fortnite World Cup 2019 eingeladen wurden. Er fand vom 26. bis 29. Juli im Arthur Ashe Stadium in Queens, New York City statt.

Zunächst war seine Mutter dagegen, dass ihr Sohn Fortnite spiele. Jaden erzählte: „Meine Mutter und ich sind oft aneinandergeraten, aber am Ende haben wir es hinbekommen. Ich habe meine Hausaufgaben nie pünktlich gemacht. Manchmal wurde ich ein bisschen obsessiv mit meinen Spielen, aber wir haben angefangen, Grenzen zu setzen“ (via guinnessworldrecords.com ).

Wie kam Jaden Ashman zu Fortnite? Jaden Ashman zockte Fortnite bereits seit dem Release und verbrachte bis zu 8 Stunden am Tag in seinem Zimmer, um zu trainieren.

„Ich habe mit meinem Onkel angefangen zu spielen. Er hat mit Controller gespielt und war wirklich gut darin, also habe ich zu ihm aufgeschaut und es war das Erste, was ich übernommen habe.“ (via guinnessworldrecords.com )

Wie begann Ashmans E-Sport-Karriere? In seiner Kindheit sah der Junge seinem Onkel zu, wie dieser Gears of War spielte und machte sich einen Spaß daraus, ihn immer wieder vom Spiel abzulenken. Jaden wurde aber auch von seinem Onkel inspiriert:

