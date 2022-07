Fortnite: Refer a Friend 2022 schenkt euch 4 Items und einen Skin – So bekommt ihr sie

Was haltet ihr von der Aktion? Seid ihr schon fleißig am Abrackern oder sind solche Aktionen nichts für euch? Hinterlasst unseren Fortnite-Spielern und Lesern gerne einen Kommentar.

Was ist das für eine Aktion? In dieser Aktion könnt ihr euch mit anderen Spieler verknüpfen, die seit längerem nicht mehr Fortnite gezockt haben oder neu dazugestoßen sind.

Fortnite lockt neue wie auch alte Spieler in den Battle Royal Shooter und das dank der „Refer a Friend“ 2022-Aktion. Mit ihr könnt ihr nicht nur vier coole Items für eure Sammlung ergattern, sondern auch einen exklusiven Skin. Wie ihr diese Items bekommt und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

