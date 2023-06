Quest-Belohnung in Diablo 4 ist richtig stark, soll euch sogar im Real Life helfen, kommt mit gutgemeinter Lebensweisheit

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Was gibt mir das Amulett für einen Boost? Mit dem Amulett erhaltet ihr eine Erhöhung eurer maximalen Gesundheit in Diablo 4. Diese scheint jedoch zu variieren, je nachdem wann ihr das Item bekommt. Auch steigt der Boost mit jeder Aufwertung.

In einem angepinnten Kommentar ergänzt u/Wholesome_Meow: „Nachdem ich eine Nebenquest mit Taissa abgeschlossen hatte, erhielt ich dieses Item. Trotz aller Schwierigkeiten in meinem Leben hat das Lesen dieser Beschreibung meinen Tag wirklich aufgehellt und mich hoffnungsvoller für die Zukunft gestimmt.“

Was ist das für eine Lebensweisheit? Die Item-Beschreibung besagt: „Heilung ist eine Reise. Eine Reihe von Schritten. An manchen Tagen kannst du stolpern, aber solange du weitermachst und einen Fuß vor den anderen setzt, wirst du dein Ziel erreichen.“

Wichtig zu wissen ist, dass ihr am Ende das Amulett mit dem Namen Mark of the Conclave bekommt, welches nicht nur einen Widerstand gegen alle Schadensarten liefert, sondern zusätzlich einen dicken Boost auf eure Gesundheit im Spiel.

Was ist das für ein Item? Es handelt sich um ein Amulett, welches man durch eine Questreihe mit dem Charakter Taissa in Diablo 4 erhält. Um nicht zu spoilern, führen wir die Details zur Quest nicht näher aus.

