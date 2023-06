WoW: In 2 Wochen erscheint der erste Unterstützer, der den Schaden anderer Klassen stärkt

Im Juli bekommt die Klasse Rufer in World of Warcraft ihre neue Spezialisierung. Damit wird er zu einer Art Supporter und soll den Schaden anderer Spieler verstärken, was es so laut Blizzard bisher noch gar nicht im Spiel gegeben hat. Wir von MeinMMO verraten, was das bedeutet und wie das ankommt.

Was macht die Spezialisierung? Sie trägt den Namen Verstärkung ( Augmentation ) und ist ein neuer DPS-Spec, allerdings etwas anders als gewöhnlich. Denn die große Stärke liegt eher darin, den Schaden anderer zu erhöhen, statt selbst viel zu verursachen.

Dazu setzt der Rufer auf die Hilfe des bronzenen und des schwarzen Drachenschwarms. Diese geben der Klasse eine Reihe von magischen Fähigkeiten, die sich teilweise über AoE-Effekte, aber auch gezielt auf einzelne Gruppenmitglieder anwenden lassen.

Damit der Rufer trotzdem im DPS-Meter gut dasteht, möchte Blizzard sogar Anpassungen am Kampflog vornehmen, damit der zusätzliche Schaden korrekt zugeordnet werden kann.

Wann kommt die Spezialisierung? Sie wird zusammen mit Patch 10.1.5 am 12. Juli veröffentlicht.

Leicht zu lernen, super für die Gruppe, aber definitiv keine Solo-Spec

Welche Fähigkeiten gibt es? Bei den Fähigkeiten habt ihr die Wahl aus Effekten des bronzenen Drachenschwarms, die eher auf die Manipulation der Zeit setzen, oder des schwarzen Drachenschwarms, in denen es eher um rohe Kraft geht. Auch der Talentbaum teilt sich ein wenig auf diese beiden Elemente auf.

Vier der Fähigkeiten und drei Talente haben wir euch in diesem Artikel vorgestellt: Rufer bekommen dritte Spezialisierung: „So etwas hat es in WoW noch nie gegeben“.

Aus den Patch Notes auf den Test-Servern lässt sich außerdem entnehmen, dass der Rufer einige Talente hat, um Schaden zu absorbieren und immun gegen Unterbrechungen zu sein. Deshalb wurde inzwischen das PvP-Talent Lavaschild komplett aus dem Test entfernt (via WoWHead). Dieser sorgte für einen Schild, der Schaden aufnimmt und – solange er aktiv ist – immun gegen Stille und Betäubungen macht.

Wie kommt die neue Spezialisierung an? Das grundsätzliche Konzept als Unterstützer kommt gut an. Immer wieder finden sich Kommentare wie Find ich mega oder Sowas habe ich mir lange gewünscht.

Einziger Kritikpunkt ist, dass dafür der Rufer ausgewählt wurde und nicht eine Art Barde. Der wäre bei vielen noch besser angekommen.

Auf den Test-Servern ist die Spezialisierung bereits seit einiger Zeit spielbar. Dort heißt es, dass der Verstärker-Rufer insgesamt recht leicht zu spielen und starke Fähigkeiten im Gepäck hat. Die Rotationen sollen nicht so anspruchsvoll sein. Wer allerdings das Maximale herausholen möchte, muss viel üben und vor allem an der Positionierung arbeiten. Hier sei die Spezialisierung hart zu meistern.

Hier könnt ihr euch alle Talente vom YouTuber VooDooSaurus zeigen lassen:

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Gerade als Solo-Spieler sollen die Abenteuer aber ähnlich anstrengend sein wie bei Heilern. Man verursache selbst zwar etwas mehr Schaden, habe dafür aber weniger Selbstheilung. Insgesamt komme man aber deutlich langsamer voran als DPS-Klassen, so das allgemeine Feedback.

Was sagt ihr zur neuen Spezialisierung? Habt ihr sie schon getestet? Und freut ihr euch auf einen Supporter?

Mehr zum neuen Patch erfahrt ihr hier: Patch 10.1.5 ist riesig, bringt Mega-Dungeon, neue Rufer-Spezialisierung und Magier-Rework.