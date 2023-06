Twitch-Streamer Asmongold schimpft über neue Mikrotransaktionen in WoW: „Blizzard hat das Handtuch geworfen“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Damit meint er die WoW-Marke, die sich jeder für 20 Euro im Shop kaufen kann. Der Clou ist, dass die Marke Ingame für Gold verkauft werden kann. Der Käufer kann sie dann für 13 Euro Battle.net-Guthaben oder 30 Tage Spielzeit einlösen. So können sich Vielspieler ihr Abo mit Ingame-Währung finanzieren, während andere Spieler sich legal Gold in WoW kaufen können .

Was sagt der Streamer genau? Zu Beginn des kurzen Livestream-Mitschnitts schaut er sich die News von wowhead an. Und dann legt er los: Ich teile eure Schmerzen, ich stimme euch zu, ich hasse das total.

In einem Datamining wurden neue Assets für die Händlerdevisen gefunden, die mit dem Handelsposten in Verbindung stehen. Möglicherweise kann man diese bald für Echtgeld kaufen. Der Twitch-Streamer Asmongold hat das Datamining entdeckt und sich darüber aufgeregt, was Blizzard aus seinem MMORPG World of Warcraft gemacht hat.

