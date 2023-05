Twitch-Streamer Asmongold ist enttäuscht über die Entwicklung des MMORPG Lost Ark: „Das zu sehen ist wirklich traurig“

Der größte MMORPG-Streamer Zack „Asmongold“ ist bekannt für seine kritischen Meinungsäußerungen auf Twitch. Die sinkenden Spielerzahlen von Lost Ark machen ihn nun allerdings sprachlos.

In einem Livestream auf seinem Zweitkanal Zackrawrr vom 18. Mai griff Asmongold eine Nachricht aus seinem Chat auf, die das MMORPG Lost Ark betrifft. Der Streamer wurde darauf hingewiesen, sich Inhalte im Spiel zu sichern, bevor es stirbt. Asmongold wirkte irritiert und warf einen Blick in die Steam Statistik.

Was er dann sah, machte ihn kurz sprachlos.

Worüber war Asmongold so überrascht? Auf den Hinweis, dass Lost Ark bald „sterbe“ sagt er: „Ich glaube nicht, dass Lost Ark sterben wird.“ Als er die Statistik auf Steam öffnet, sieht er, dass das Spiel aktuell um die 47.000 Spieler verzeichnet. Darauf reagiert er mit einem Zusammenzucken und sekundenlangem Schweigen.

Als er Worte für die Situation findet, sagt er:

Jesus! Das ist scheiße, Mann! Das ist scheiße! Ich habe ein 50-minütiges Video gemacht, in dem ich erkläre, warum das Spiel so ist, wie es ist. Und ich glaube nicht, dass ich das noch einmal machen muss. Ich denke, ich habe in diesem Video sehr deutlich gemacht, was ich über das Spiel denke. Das ist so ziemlich alles! Es ist wirklich traurig, das zu sehen. Asmongold bei 01:17:03 auf Twitch

Warum findet Asmongold den Rückgang der Spielerzahlen schade? Er finde es schade, den enormen Rückgang in Relation zu sehen, da er das Spiel sehr mag. Es sei enttäuschend zu sehen, dass es in einem so schlechten Zustand ist. Er selber habe über 1.400 Stunden in Lost Ark verbracht.

Am Release-Wochenende kämpften sich noch über 1,3 Millionen Spieler durch die Lost Ark Warteschlangen. Das Video zeigt die Gründe für den Erfolg:

Das YouTube-Video, welches Asmongold im Stream erwähnte, scheint ebenfalls eine Aufzeichnung eines vergangenen Streams von ihm zu sein. Dort spricht er über die Zukunft von Lost Ark.

Zu Beginn klickt er sich durch die Steam-Statistik und stellt fest, dass es von Juli 2022 bis Januar 2023 eine recht solide Spieleranzahl von durchschnittlich 250.000 hatte. Auch habe es viele Botaccounts in Lost Ark gegeben, aber Amazon habe anscheinend Maßnahmen ergriffen.

Danach liest er den Brief an die Community auf der Lost Ark Seite vor und kommentiert diesen. In den letzten Minuten findet er deutliche Worte für die Entwickler und fordert diese auf, auf die Community und dessen Wünsche zu hören. Dies sei keinesfalls schwer.

Er sagt, dass die Entwickler aufwachen sollen. Sie werden das Spiel töten, was man an den sinkenden Spielerzahlen sehe. Asmongold sage das nur, weil er Lost Ark mag. Mit „Ergreift drastische Maßnahmen und verbessert es!“ endet sein Video.

Lost Ark als Zweitjob

Wie reagiert seine Community auf sein Video? Mittlerweile gibt es über 1.500 Kommentare unter dem Video. Ein paar Meinungen lest ihr hier:

hakujo: “Das ist einer der seltenen Momente, in denen Asmon wirklich wütend, frustriert und verletzt ist, wenn er sieht, dass ein großartiges Spiel mit Potenzial verschwendet wird.”

KVI3I: “Das Problem mit Lost Ark ist buchstäblich, dass es an einem Punkt anfängt, sich wie echte Arbeit anzufühlen […] Man fängt an, über Effizienz, Zeit und Abläufe nachzudenken, und so sollte sich ein Spiel nicht anfühlen.”

Mitsuki Akiyumi: “Das Problem, das ich mit Lost Ark hatte, war die lange Liste der täglichen Pflichten. Es wurde schnell langweilig, jeden Tag dasselbe zu tun. […] Es ist schade, denn ich mochte das Kämpfen, aber es fühlte sich zu grindig und unbefriedigend an.”

Frank William: “Wenn du einer Gruppe beitrittst, erwarten alle, dass du die bestmögliche Leistung erbringst, sonst wirst du schlecht behandelt.”

Auch andere Nutzer merken an, dass Lost Ark schnell in Arbeit ausartet und sind sich darüber anscheinend einig. “haslan” schreibt in seinem Kommentar, dass er in sechs Monaten 1.000 Spielstunden hinter sich hatte. Er sei aufgewacht und habe gedacht: “Ich verschwende meine freie Zeit in einem Zweitjob. Alles fühlte sich wie eine lästige Pflicht an.”

Andere haben bereits 1.700 Stunden in dem Spiel verbracht und 7 praktische Tools vorgestellt, die weiterhin täglich genutzt werden.