Der Vorzeige-Nerd von Twitch meint: Wer nicht attraktiv sei, bekäme auch keine Zuschauer

Asmongold gehört zu den größten Streamern auf Twitch und ist schon ewig dabei. Er dürfte sich also gut damit auskennen, wie die Streaming-Plattform funktioniert. Er meint: Äußerlichkeiten spielen eine riesige Rolle, auch, wenn das niemand wahrhaben will.

Um welchen Streamer geht es? Asmongold verkörpert auf Twitch seit Jahren genüsslich das Klischee eines MMORPG-Spielers: Er streamt aus seinem Chaos-Zimmer, meidet das Sonnenlicht und hat lange, etwas ungepflegt wirkende Haare. Dabei nimmt sich der Streamer selbst nicht allzu ernst und macht auch vor Witzen über sein Aussehen keinen Halt.

Ein beliebter Running-Gag in der Community von Asmongold sind daher die wachsenden Geheimratsecken des Streamers. Schaut man sich seinen Clip-Kanal auf YouTube an, findet man unzählige Videos, in denen es um seinen Haaransatz geht.

Manch einer würde also sagen, dass er nicht unbedingt in einer Position ist, um über das Aussehen anderer zu urteilen. Dennoch gehört Asmongold zu den größten Streamern auf Twitch und ist einer der bekanntesten Content Creator im MMORPG-Bereich. In einem aktuellen Stream teilte er nun seine Weisheit mit seinen Zuschauern.

Streamer meint zu wissen, warum andere keinen Erfolg haben

Was hat Asmongold zu sagen? In einem Stream vom 9. Mai sprach Asmongold über kleinere Streamer und das Wachstum ihrer Kanäle. Das Thema hatte sich sein Kumpel Mizkif kurz zuvor vorgenommen und war mit seiner Meinung angeeckt, kleine Streamer seien selbst schuld, wenn die Zuschauer ausbleiben.

Asmongold legte nochmal einen obendrauf und erklärte, dass kleine Streamer es oft einfach nicht wert seien, ihnen zuzuschauen:

Viele Streamer haben wenig Zuschauer, weil sie miese Streamer sind: Sie sind verdammt langweilig und es gibt keinen Grund, ihnen zuzusehen. Sie haben keine Kenntnis vom Streamen, sie sind schlecht in Spielen, sie sind nicht lustig oder unterhaltsam, sie sind nicht heiß.

Der Streamer geht sogar noch einen Schritt weiter: Seine Fans könnten ihm talentierte, aber unbekannte Content Creator zeigen und er könne ihnen genau sagen, warum sie nicht mehr Zuschauer hätten. Das würde er allerdings nicht tun: Es würde ihn nämlich wie einen Arsch aussehen lassen.

Asmongold teilt eine „unangenehme Wahrheit“

Welchen Grund vermutet Asmongold? Wie der Streamer erklärt, käme es auf Twitch sehr auf die Äußerlichkeiten an, das sei die “unangenehme, beschissene Wahrheit”.

Die Sache ist die: Wenn ihr hässlich seid, werden euch die Leute nicht mögen. Und das ist noch wahrer für Mädchen. Also wenn ihr wirklich fett oder wirklich hässlich seid, dann spielt es keine Rolle, wie lustig ihr seid, die Leute werden euch einfach nicht mögen. Sie wollen euch nicht sehen.

Tatsächlich fällt auf, dass die vergleichsweise wenigen erfolgreichen Frauen auf Twitch zumeist konventionell attraktiv sind, während für ihre männlichen Kollegen nicht immer die gleichen Standards zu gelten scheinen. Asmongold selbst verkörpert schließlich auch nicht gerade das Männlichkeitsideal eines durchtrainierten Kerls mit vollem Haar.

Große Streamerinnen wie Imane “Pokimane” Anys haben gelernt, irgendwie damit umzugehen. In einem Interview verriet die 26-Jährige kürzlich jedoch, dass sie am Anfang ihrer Karriere doch überrascht gewesen sei, mit wie viel Frauenfeindlichkeit sie es zu tun bekommen hätte:

