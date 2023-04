Der größte deutsche Twitch-Streamer sagt, was seine Freundin in einer Beziehung nicht tragen dürfte und erntet Kritik

Elias “EliasN97” Nerlich (25) ist der größte Streamer im deutschen Twitch. Man kennt ihn normalerweise für Gaming- und Reaction-Content oder auch mal für besondere Events. Auf Twitter wird gerade aber aus einem anderen Grund über ihn gesprochen: Nutzer unterstellen dem 25-Jährigen Sexismus aufgrund eines Videos.

Was ist das für ein Clip? Am 28. April teilte Twitter-Nutzer Rito einen Clip, der EliasN97 in keinem allzu guten Licht erscheinen lässt. In dem Video spricht der Streamer über einen vermeintlichen Modetrend bei Frauen, die Unterhose so zu tragen, dass sie über dem Hosenbund sichtbar ist.

Für den 25-Jährigen hat das nichts mit Mode zu tun, er wolle seine Zuschauer davor warnen, falls ihre Freundinnen so feiern gehen oder bei ihren “besten Freunden” übernachten wollen. Er unterstellt Frauen, die sich so in der Öffentlichkeit zeigen, mangelnde Treue und “Hurigkeit”.

In den Kommentaren entstand schnell eine Diskussion: Während einige dem Streamer zustimmen, finden andere seine Sichtweise veraltet und stören sich an seinem Verhalten.

Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, lässt sich schwer nachvollziehen, da es auf dem Twitch-Kanal von EliasN97 keine Clips oder VODs gibt. Vermutlich eine gute Entscheidung, da aus dem Kontext gerissene Videos online schnell eine Art Eigenleben entwickeln können.

Kritik kommt sogar von der eigenen Freundin

Was stört die Zuschauer? Einige Kommentierende auf Twitter halten die Aussagen des Streamers für sexistisch und veraltet. Rito, der den Clip teilte, nennt die Meinung “straight aus dem Neandertal”. Auch seine eigene Freundin scheint wenig begeistert: Sie ist im Video zu hören, wie sie mit EliasN97 diskutiert.

Das Verhalten, das EliasN97 im Gespräch mit seiner Freundin an den Tag legt, missfällt einigen Nutzern ebenfalls. Der Streamer fällt ihr immer wieder ins Wort, redet über sie hinweg oder ruft “Hurigkeit” dazwischen, während sie spricht.

Darüber hinaus macht der 25-Jährige an einigen Stellen einen etwas selbstgerechten Eindruck: Er dürfe das sagen, seine Werbepartner stünden hinter ihm, vielen würden die Aussagen bestimmt nicht gefallen, aber ihm sei das egal.

Letztlich relativiert er doch etwas: Das sei eben seine persönliche Meinung, für ihn kämen solche Outfits in einer Beziehung nicht infrage, aber andere fänden das vielleicht weniger schlimm. Wir haben euch den Clip hier eingebunden:

Die Nutzer in den Kommentaren sind sich keineswegs einig: Viele stimmen EliasN97 zu oder finden zumindest, er habe das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Der Streamer selbst sagte noch nichts zu den Aufnahmen.

Im Gegensatz zu seinem Twitch-Kollegen MontanaBlack, der für seine teils etwas prollige Art bekannt ist, hat EliasN97 eigentlich ein recht gutes, sauberes Image. Vielleicht ist deshalb auch die Erwartungshaltung an ihn höher und der Aufschrei demenstsprechend größer, wenn er sich in den Augen der Kritiker daneben benimt.

