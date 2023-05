28-Jähriger ist in den Top-100 auf Twitch, sagt: „Die meisten Streamer sind klein, weil sie nicht gut genug sind“

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Ich denke, die meisten Streamer sind kleine Streamer, weil sie keine guten Streamer sind. Und ich denke, Twitch hat in den letzten Jahren mit empfohlenen [Kanälen] und vielen anderen Sachen einen viel besseren Job gemacht. Ich denke, dass es jetzt zu 100 % in Ordnung ist.

Was hat Mizkif über kleinere Streamer zu sagen? Der 28-Jährige glaubt offenbar, Twitch habe schon genug getan, um kleineren Streamern unter die Arme zu greifen. So gebe es bereits genügend Tools auf der Plattform, um von neuen Zuschauern entdeckt zu werden.

Wie kam es zu den Aussagen? In einem Stream vom 8. Mai sprach Mizkif über ein YouTube-Video, in dem es um die aktuelle Lage von Twitch ging. Dem Punkt, dass die Streaming-Plattform kleinere Content Creator mehr darin unterstützen müsse, entdeckt zu werden, widersprach Mizkif vehement.

