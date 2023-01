Der Berufs-Zyniker von Twitch entschuldigt sich reuevoll und perfekt inszeniert – Damit sie ihn nicht vom Hof jagen

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

In einem YouTube-Video schaut er in blauem Pulli und mit seinen blauen Augen unschuldig in die Kamera: Der ewige Clown, der nichts ernst nimmt, muss jetzt beschwören, wie leid ihm alles tut und wie furchtbar sein Comeback-Stream war. Ohne Fingerspitzengefühl sei der gewesen und es tue ihm schrecklich leid.

Was macht er jetzt? Anfang 2023 ist die Sache so einigermaßen aus der Welt:

Doch dem war nicht so: Der Stream wurde heftig kritisiert, der Comeback-Stream wurde daraufhin gelöscht und Mizkif verschwand seitdem wieder in der Versenkung.

In den Monaten danach sollte eine interne Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei gegen ihn laufen: Bis dahin, so war die Vereinbarung unter Gentleman offenbar, sollte man von Mizkif wohl besser nichts hören, bis Gras über die Sache gewachsen sei.

Was war der Einschnitt? In einem Konflikt mit dem Casino-Streamer Trainwreck warf dieser Mizkif vor, einen sexuellen Missbrauch einer Streamerin durch einen seiner früheren WG-Partner vertuscht zu haben.

