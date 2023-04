Die Königin von Twitch spricht über ihre Erfahrungen als Streamerin: „Waren Jungs schon immer so?“

Imane “Pokimane” Anys (26) ist die Streamerin mit den meisten Followern auf Twitch. Sich als Frau in einem von Männern dominierten Umfeld zu bewegen, ist nicht immer einfach. In einem Interview mit der New York Times sprach sie über ihre Eindrücke als Frau in der Gaming-Welt.

Warum ist Pokimane die Königin von Twitch? Pokimane gehört als einzige Frau zu den Top-10 der Twitch-Streamer mit den meisten Followern weltweit. Ihr fröhliches Auftreten und ihre familienfreundlichen Inhalte machen sie zu einem idealen Aushängeschild für die Plattform. Sie strahlt einen nahbaren “Mädchen von nebenan”-Charme aus.

Ihrer ebenfalls äußerst erfolgreichen Kollegin Amouranth wird eher die Rolle der Stiefschwester wie aus einem Disney-Film zuteil: Trotz ihrer Beliebtheit gibt es für die Streamerin keinen Exklusiv-Vertrag.

Dennoch hat Pokimane auch auf der Sonnenseite von Twitch mit Problemen zu kämpfen, von bösartigen Kommentaren über Hass-Raids bis hin zu gefälschten pornografischen Aufnahmen von ihr und ihren Kolleginnen. In einem Interview mit der New York Times sprach sie über die Einstellung gegenüber Frauen im Netz.

Pokimane war überrascht von der großen Frauenfeindlichkeit

Wie steht Pokimane zu Frauenfeindlichkeit im Internet? Die Streamerin beschreibt ihre ersten Erlebnisse mit Frauenfeindlichkeit in der Gaming-Welt als “verwirrend und überraschend”. Sie habe sich gefragt, ob Jungs schon immer so gewesen seien.

Innerhalb der Streaming-Industrie gibt es nicht nur Unterstützung: Viele Leute im Gaming fänden Frauenfeindlichkeit nicht verwerflich. Pokimane sagt: Für viele sei das keine große Sache. Dabei sei Frauenfeindlichkeit schädlich für die seelische Gesundheit.

Wie geht Pokimane mit Frauenfeindlichkeit um? Für die 26-Jährige sind ihre Streaming-Kolleginnen von unschätzbarem Wert: Sie wüssten, was sie durchgemacht habe, könnten ihre Gefühle bestätigen.

Wenn man jemanden hat, der einem sagt: “Nein, es ist nicht in Ordnung”, dann kann das sehr viel dazu beitragen, dass man nicht verrückt wird und denkt, dass das, was man fühlt, irgendwie falsch ist.

Werden nette Jungs in der Pubertät zu fiesen Trollen?

Warum verhalten sich manche Zuschauer so? Darüber hat sich Pokimane Gedanken gemacht und teilt ihre Beobachtungen im Interview. Sie glaubt, die Zugänglichkeit und Anonymität des Internets würden negatives Verhalten fördern.

Bei den sogenannten Unban-Anträgen, mit denen gebannte Zuschauer um eine Entsperrung bitten können, ist ihr zudem etwas aufgefallen:

Es gibt so viele Jungs, die im Alter von X etwas sagen und drei Jahre später heißt es: “Es tut mir so leid, ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, und ich habe mich sehr verändert.” Da fragt man sich: War es die Pubertät? Was ist da passiert? Es fühlt sich an, als würden sie Dinge ausprobieren. Nach dem Motto: “Ich sage das verrückteste, seltsamste Zeug und schaue, was passiert.”

Die Streamerin hält es daher für wichtig, jungen Kindern beizubringen, wie man online mit anderen umgeht. Das sei alles noch unbekanntes Gebiet. Sie glaubt, mehr solcher Versöhnungs-Geschichten seien möglich, wenn Menschen klar wird, dass die Dinge, die sie sagen, nicht in Ordnung sind.

Pokimane vereint mehr als 23 Millionen Follower auf ihren diversen Social-Media-Accounts. Neben der Unterstützung ihrer Fans kommt da auch viel Unschönes zusammen. Die Streamerin hat jedoch ein System, wie sie die Negativität der sozialen Netzwerke einfach umgehen kann:

