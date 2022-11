Amouranth: Die größte Streamerin erklärt, warum Twitch und YouTube ihr keinen Exklusiv-Vertrag angeboten haben

Kaitlyn Siragusa ist als Amouranth die größte Streamerin auf Twitch. Doch während die Konkurrenz von YouTube Gaming derzeit auf großer Einkaufstour ist und Streamer abwirbt, hat Amouranth noch keinen Exklusiv-Vertrag von einer der Plattformen angeboten bekommen. In einem Interview mit FullSquadGaming spekulierte sie über die möglichen Gründe.

Wie erfolgreich ist Amouranth? Amouranth gehört zu den größten Streamern auf Twitch überhaupt. Wie aus den Daten des Analyse-Tools Rainmaker.gg hervorgeht, ist sie derzeit die einzige Frau in den Top 100 der meistgesehenen Kanäle auf Twitch.

Imane „Pokimane“ Anys, die sonst auch in den Top 100 zu finden gewesen wäre, hatte im September angekündigt, in Zukunft weniger streamen zu wollen und war im Oktober dementsprechend selten auf Sendung.

Was macht sie so erfolgreich? Amouranth dagegen ist bekannt für ihren „Grind“: Sie streamt extrem oft und viel. Sie ist im Schnitt an 6,8 Tagen pro Woche für je 14 Stunden täglich auf Sendung. Dabei sind Twitch und andere Plattformen nur ein kleiner Teil ihres Geschäftsmodells: Fans ihrer frei zugänglichen Inhalte sollen zu zahlenden Kunden auf Plattformen wie OnlyFans werden und auch dafür müssen Inhalte produziert werden.

Ihre Einnahmen vermehrt Amouranth zusätzlich durch geschickte Investments. So hat sie sich einen Ruf als hart arbeitende und clevere Geschäftsfrau aufgebaut.

Für ihren Geschäftssinn interessierte sich auch der Journalist Jake Lucky, der Amouranth am 23. November interviewte. In dem Interview sprach Amouranth unter anderem über die Plattformen Twitch und YouTube und erklärte, warum sie wohl noch keinen Exklusiv-Vertrag erhalten hat.

Amouranth hatte Angebote von „sexy Twitch“

Wie steht Amouranth zu Twitch und YouTube? In dem Interview vom 23. November wurde Amouranth nach ihrer Einschätzung aus einer Business- und Streaming-Perspektive gebeten: Was sei die bessere Plattform, YouTube oder Twitch. Für Amouranth liegt die rote Plattform klar vorne:

Ich mag YouTube als Plattform definitiv mehr. Es ist größer und wohl auch weniger toxisch, weil Menschen mehr das sehen, was sie wollen. Denn Twitch hat keine echte Organisation: Wenn du einfach nur zu „Just Chatting“ gehen willst, siehst du all diese Leute, die du nicht sehen willst. Bei YouTube kannst du direkt eingeben, was du sehen möchtest. Amouranth via Twitch

Wenn Amouranth die Wahl hätte, auf einer der beiden Plattformen exklusiv aufzutreten, würde sie sich offenbar im Handumdrehen für YouTube entscheiden. Doch die Streamerin gibt auch zu: Bis jetzt habe sie noch keinen derartigen Vertrag angeboten bekommen.

Stattdessen hätte sie einige Angebote von Streaming-Portalen, die sich an Erwachsene richten, teilweise in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Das sei dann eine Mischung aus der Bezahlplattform OnlyFans und einer Art sexy Twitch, so Amouranth.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Amouranth ist wohl nicht markenfreundlich genug

Warum hat Amouranth noch keinen Exklusiv-Vertrag? Angesichts ihres Erfolgs wäre es eigentlich eine naheliegende Entscheidung für eine der Plattformen, sich exklusiv die Rechte an dem Content von Amouranth zu sichern. Doch die Streamerin hat eine Vermutung, warum das bislang noch nicht geschehen ist:

Amouranth glaubt, sie sei „ein bisschen markenunfreundlich“. Offenbar könnten ihre freizügigen Inhalte nicht so recht zur Markenidentität der Plattformen passen.

YouTube scheint Streamer zu bevorzugen, die große Events veranstalten, so Amouranth. Sie selbst habe sich daran erst Anfang des Jahres mit ihrem Event „Streamer Royale“ ausprobiert.

Amouranth zieht aus diesen Punkten eine Schlussfolgerung: „Ich glaube, ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wie das, wonach sie suchen. Aber wer weiß, was in der Zukunft passiert.“

Ob Amouranth in Zukunft mehr Events plant oder ihren Content anderweitig verändern möchte, um „markenfreundlicher“ zu werden, gab sie noch nicht bekannt.

Tatsächlich lassen sich jedoch bereits einige Veränderungen an ihren Inhalten erkennen, seit Amouranth im Oktober erklärte, sich von ihrem offenbar toxischen Ehemann zu befreien.

Einer der größten Twitch-Streamer, die bisher den Sprung zu YouTube wagten, ist Ludwig Ahgren, der im Frühling 2021 mit seinem Subathon einen Rekord aufstellte. Nun veranstaltete er den „Subathon 2.0“ auf seiner neuen Streaming-Heimat und streamte 50 Stunden lang aus einem gläsernen Käfig.

Ehemaliger Twitch-Streamer macht sich zum Clown, sammelt 300.000 € für den guten Zweck