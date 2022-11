Während ein Teilnehmer der YouTube-Serie 7 vs. Wild daran verzweifelt, Feuer zu machen, setzt ausgerechnet Twitch-Streamer und Survival-Neuling Knossi fast den Dschungel in Brand.

Welche Kandidaten sind an der Szene beteiligt? Eine indirekte Beteiligung an der Szene hat Joris. Er ist Hobbybiologe und der Wildcard-Teilnehmer der Panama-Edition. Joris verzweifelt seit Tag 1 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild am Entzünden eines Feuers.

Bereits in den ersten Folgen der Staffel hat Joris ein Feuer zu seinem Hauptziel erklärt. Ein Unterfangen, bei dem er mehrfach scheitern und das seinen Gemütszustand auf der tropischen Insel beeinträchtigten sollte.

Auf der anderen Seite ist der Twitch-Streamer und Survival-Neuling Jens „Knossi“ Knossalla, welcher bereits in Folge 3 erfolgreich ein kleines Feuer am Strand entfacht. In Folge 6 setzt der Entertainer dann noch einen drauf und steckt spontan eine Palme in Brand.

Wer ist Knossi? Knossi ist ein 36-jähriger Entertainer, der auf Twitch insgesamt 2,1 Millionen Follower hat. Zwischenzeitlich war Knossi der größte Streamer der Welt und ist auch heute noch einer der 5 größten deutschen Streamer auf Twitch.

Spoilerwarnung: Wenn ihr Folge 6 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild noch nicht geschaut habt, könntet ihr die nachfolgend beschriebene Szene als Spoiler empfinden.

Knossi zündet Palme im Dschungel Panamas an

Wie setzt Knossi fast den Dschungel in Brand? Als Knossi am Morgen des dritten Tages erwacht, ist er heiß darauf, eine Zigarette anzuzünden. Schließlich hatte er am Vortag keine Zeit dafür und dann kam ihm auch noch der Regen dazwischen, der auch am dritten Tag des Abenteuers wiederkehren sollte.

In der Folge des plätschernden Unwetters zog sich der 36-Jährige zu seinem „Unterstand“ zurück – eine Reihe von Palmen, deren Blätter ihn vor dem niederprasselnden Regen schützen.

Während er unter den Palmen steht, kommt Knossi ein Gedanke: „Mit einem Feuerzeug wäre es kein Problem, dann würde ich mir hier eine rauchen.“ Dann stockt der Entertainer, er hat eine gefährliche Idee: „Kann ich am Baum zundern?“

Kurz darauf greift Knossi zu seinem Feuerstahl, bereitet die trockene, vom Stamm der Palme hängende Borke zu einem Zunder-Nest vor und zündet sie an. Eine Aktion, die das Team von 7 vs. Wild in einer Einblendung als fahrlässig beschreibt (via YouTube).

„Was Knossi hier macht, ist fahrlässig und soll kein Vorbild sein. Feuer muss immer kontrolliert sein. Bitte auf keinen Fall einfach Bäume anzünden! Knossi ist hochgradig abhängig von Nikotin. Tut euch und eurem Umfeld einen Gefallen und fangt nicht an zu rauchen.“

Hier binden wir euch Folge 6 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ein. Die besagte Szene startet ungefähr bei 1:20:41:

Was ist 7 vs. Wild? 7 vs. Wild ist eine Survival-Serie auf YouTube. In der zweiten Staffel der Serie wurden 7 Teilnehmer auf einer tropischen Insel in der Nähe von Panama ausgesetzt und mussten dort 7 Tage überleben.

Zur Verfügung steht ihnen dabei nur die Kleidung am Körper sowie maximal 7 zuvor ausgewählte Gegenstände.

Ausgestrahlt wird das Projekt auf dem Kanal des deutschen Entertainers Fritz Meinecke. Jede Woche mittwochs und donnerstags erscheinen 2 neue Folgen.

