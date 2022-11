Fans von 7 vs. Wild stürmen Google-Rezensionen von Hotel in Panama – „Bin auf 7 verwahrloste Personen getroffen“

Fans der YouTube-Serie 7 vs. Wild haben die Google-Rezensionen eines Hotels am Drehort in Panama übernommen und haufenweise humorvolle Bewertungen mit Bezug zu der zweiten Staffel geschrieben.

Was ist 7 vs. Wild? 7 vs. Wild ist eine Survival-Serie auf YouTube, die auf dem Kanal des deutschen Entertainers Fritz Meinecke ausgestrahlt wird.

In der Serie werden 7 Teilnehmer in einem entlegenen Gebiet ausgesetzt und müssen dort 7 Tage überleben. Dabei steht ihnen nur die Kleidung am Körper sowie maximal 7 zuvor ausgewählte Gegenstände zur Verfügung.

Aktuell läuft die 2. Staffel. Jede Woche erscheinen 2 neue Folgen, die zeigen, wie bekannte Content-Creator auf einer tropischen Insel gegen die Widrigkeiten der Natur ankämpfen. Mit dabei sind unter anderem die Twitch-Streamer Starletnova und Knossi, der schon im Vorfeld der Sendung ein super süßes Gespräch mit seinem 3-jährigen Sohn zur Teilnahme führte.

Drehort der zweiten Staffel von 7 vs. Wild ist die tropische Insel „Isla de San José“ südlich von Panama, auf der auch ein Hotel steht. Grund genug für die Fans der Serie, humorvolle Google-Rezensionen zu schreiben.

Eine komplette Liste mit allen Teilnehmern und sonstigen Informationen zur zweiten Staffel der Serie binden wir euch hier ein: 7 vs. Wild: Alle Infos zur 2. Staffel – Teilnehmer, Regeln, Start und Location

„Komischer Typ hat andauernd nach Zigaretten gefragt“

Was schreiben die Nutzer? Die Fans von 7 vs. Wild äußern auf verschiedene Arten ihren Humor und schreiben vor allem von Knossi. Immer wieder ist von einem Mann mit Krone, der nach Zigaretten fragt, zu lesen.

„Ich wollte meine Ruhe haben und komplett entspannen. Das ging 3 Tage gut, bis ich am 4. Tag einen Typ im Wald getroffen habe. Er war komplett verwahrlost und erzählte etwas von 7 Tagen. […] Ständig hat er mich verfolgt und wollte wissen, ob er gewonnen hätte (via Google).“

„Ein schöner Urlaub, bis so eine junge Frau unter meinem Zimmerfenster einen Bauarbeiterhelm-Shop aufmachte und laut um Kunden rief (via Google).“

„An sich sehr entspannend dort. Nur war leider ein komischer Typ im umliegenden Dschungel unterwegs und hat andauernd nach Zigaretten gefragt. (via Google).“

„Sehr schöne Insel, leider gab es einen kleinen Zwischenfall. Bin auf sieben verwahrloste Personen getroffen, haben wie Hunde gejault (via Google).“

„Hotel war schön, Personal war freundlich, Essen war sehr schmackhaft und Schlafplatz gab es auch. Aber im Dschungel gab es so einen verrückten mit Krone. Er fragte mich dauernd, ob ich für ihn Zigaretten hätte und welcher Tag sei (via Google).“

„Bester Ort, um richtig die Seele baumeln zu lassen. Man sollte sich nur nicht zu weit vom Hotel weg bewegen, da einem sonst komische Gestalten im Wald begegnen, die allerdings völlig ungefährlich sind (via Google).“

„Insgesamt sehr nett, aber ich hab ein wildes Exemplar getroffen. Dachte es wäre giftig, hat sich dann als wildes Knossi herausgestellt. Sehr selten! Konnte auch ein paar Schnappschüsse machen (via Google).“

Insgesamt hat das Hotel über 400 Bewertungen, der Großteil davon scheint von deutschsprachigen Fans der YouTube-Serie zu sein. Besonders die Top-Bewertungen mit hunderten „Gefälllt mir“-Angaben sind Anspielungen auf die 7 Kandidaten.

Wo findet ihr die Rezensionen? Wenn ihr selbst einen Blick in die humorvollen Bewertungen der deutschsprachigen „7 vs. Wild“-Fans werfen wollt, müsst ihr die Insel „Isla de San José“ bei Google suchen und auf das dortige Hotel „Hacienda del mar“ klicken.

Ihr könnt die Rezensionen übrigens auch nach Schlagwörtern sortieren. Google schlägt euch zu diesem Zweck Begriffe wie König, Krone, Schreien und Machete vor, die ihren Ursprung in der Serie und dazu betreffenden Bewertungen haben.

