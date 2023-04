Twitch-Streamer Asmongold verrät, wie man nervige Übernachtungsgäste loswird, um morgens gleich wieder WoW spielen zu können

Asmongold ist der wohl größte MMORPG-Streamer auf Twitch und nimmt so ziemlich jedes Klischee vom typischen Gaming-Nerd mit. In einem Stream verriet er nun seinen Geheimtipp, um Gäste loszuwerden und sich dem einzig Wahren widmen zu können: WoW.

Wie kam es zu der Äußerung? In einem Stream vom 9. April nahm sich Asmongold nach knapp 8 Stunden eine Auszeit von Path of Exile, mit dem er wohl die Zeit bis zum Release von Diablo 4 überbrückt. In dieser Pause reagierte Asmongold auf ein Video des YouTubers Ludwig Ahgren.

Was war das für ein Video? Eigentlich ging es in dem Video von Ludwig um die kritische Lage des E-Sports in den USA. Der YouTuber hat sich nämlich gerade erst ein eigenes Valorant-Team gekauft, was sich bislang nicht gerade als lohnende Investition darstellt:

Auf dieses Team verweist Ludwig und zeigt einen kurzen Ausschnitt aus seinem vorangegangenen Ankündigungsvideo. Für einen Moment sieht man jedoch nicht den eigentlich interessanten Moment, sondern das Bild eines Zimmers im Haus des YouTubers, auf das sich Asmongold sofort stürzt.

Asmongold gegen seinen natürlichen Feind: Licht

Was hat Asmongold zum Haus von Ludwig zu sagen? Der Streamer, der stolz einen Preis aus seinem zugemüllten Zimmer heraus annahm und laut eigener Aussage mit Käfern in der Wanne duschte, ist beim Anblick eines Schlafplatzes im Haus von Ludwig entsetzt: “Wie kann man denn so leben?”

Was stört ihn an dem Zimmer? Asmongold macht seinem Ruf als lichtscheuem Ober-Nerd von Twitch mal wieder alle Ehre, denn was ihn so aus der Fassung bringt ist tatsächlich die Beleuchtung des Raums: Da ist eine Lichtquelle direkt über dem Bett!

So sieht das Zimmer des Grauens aus (via YouTube)

Asmongold ist ganz aufgebracht und kann offenbar gar nicht nachvollziehen, warum jemand natürliches Licht in seinem Schlafbereich haben wollen könnte. Noch dazu sei alles weiß und man wolle bloß keine weißen Sachen im Bett, so der Streamer.

Bro, wie kann man so leben? Ich meine, was, wenn das Licht… würdest du nicht aufwachen? Das wäre so verdammt nervig!

Für Asmongold steht fest: So ein Raum eignet sich nur, um Gäste zu vergraulen.

Streamer verrät, wie er Gäste loswird

Was ist das für eine Strategie? Ein Zuschauer informiert Asmongold schließlich, dass es sich nicht um das Bett von Ludwig handelt, sondern bloß um die Gästecouch. Da wird dem Streamer alles klar: In dem Fall sei das sogar ziemlich clever.

Asmongold vermutet hinter der Platzierung des Sofas eine perfide Strategie, die er selbst auch schon angewandt haben will:

Das habe ich früher auch so gemacht. Ich habe die verdammten Vorhänge abgenommen, wenn Leute bei mir übernachtet haben, damit das Licht sie aufweckt und sie verdammt nochmal weg sind, wenn ich aufstehe. Dann bin ich aufgestanden und habe WoW gezockt und sie haben mich nicht genervt.

Die ganze Reaktion von Asmongold könnt ihr euch in diesem Clip anschauen:

Wie kommt das an? Einige Zuschauer sind beeindruckt und erklären, diesen nützlichen Tipp direkt anwenden zu wollen oder teilen ihre eigenen Strategien. Andere machen sich eher über Asmongolds Abneigung gegen die Farbe Weiß im Schlafzimmer lustig: Er könne sich wohl einfach nicht mehr an die ursprüngliche Farbe seiner Bettlaken erinnern.

Die Sache mit den Zimmern ist eine Art Running Gag unter Streamern: Denn wer den ganzen Tag auf Sendung ist und sich von Fast Food ernährt, kommt manchmal einfach nicht zum Saubermachen. Twitch-Kollege Félix “xQc” Lengyel würde wohl niemand vorwerfen, dass es einfach zu hell bei ihm sei:

