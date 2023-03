Es ist 2023 und nur 4 Frauen sind in den Top-100 auf Twitch

Auch im Jahr 2023 sind Frauen auf Twitch noch immer unterrepräsentiert und weniger erfolgreich als ihre männlichen Counterparts. Doch selbst die, die es bis an die Spitze schaffen, müssen auf dem Weg dorthin oft zahlreiche Hürden nehmen. MeinMMO-Autorin Lydia hat sich das genauer angesehen.

Was ist die Situation? Im Dezember 2022 hatte Twitch 7,03 Millionen aktive Content-Schaffende. Die erfolgreichsten von ihnen haben Millionen an Followern und erreichen durchschnittlich zehntausende Zuschauer.

Ein Blick in die Top-Listen von Twitch ist jedoch immer wieder ernüchternd, denn er zeigt, wie sehr die Streaming-Plattform nach wie vor von Männern dominiert wird.

Dabei gibt es viele Frauen auf Twitch, bei denen sich das Zusehen lohnt.

Twitch in Zahlen

Wie sehen die Daten aus? Aktuell ist weder in den Top 3, noch den Top 10 oder auch nur in den Top 50 der meistgesehenen Kanäle weltweit eine einzige Frau zu finden (via sullygnome).

Die meistgesehene Streamerin ist derzeit Abril “Ari Gameplays” Garza Alonso. Sie erreichte in den letzten 7 Tagen eine Watchtime von 533.886 Stunden. Zum Vergleich: Das ist ungefähr 1/7 der gesehenen Stunden der Nummer 1, Raúl “Auronplay” Álvarez Genes. Dabei streamte er nur eine Stunde mehr.

Insgesamt sind in den Top 100 nur 4 Frauen: Neben Ari Gameplays sind das Vicky Palami, Amouranth und Kyedae. Zeitweise waren Amouranth oder die deutsche Streamerin HoneyPuu auch schon als einzige Frauen vertreten.

Wie ist die Lage im deutschsprachigen Raum: Tatsächlich etwas besser, denn hier schafft es HoneyPuu immerhin auf Platz 10, dicht gefolgt von Reved auf Platz 11.

Eine deutsche Streamerin ist gerade die meistgesehene Frau auf Twitch – Verdrängt sogar Amouranth

Frauen sind unterrepräsentiert

Warum ist das so? Die Frage nach dem Warum kann so pauschal nicht beantwortet werden. Auffällig ist jedoch, dass laut Daten der Seite StreamScheme, 65 % der Nutzer von Twitch männlich sind, nur 35 % sind demnach weiblich – andere Kategorien wurden nicht erfasst (streamscheme.com).

Es ist gut möglich, dass sich männliche Zuschauer eher mit männlichen Streamern identifizieren und weibliche Fans eher mit Streamerinnen. Doch selbst dann sollte es zumindest 35 Frauen in den Top 100 geben, was ja nicht der Fall ist.

Außerdem dürfte das Publikum einer Amouranth auch eher männlich sein.

Liegt es also am Inhalt der Streams? Man kann gewiss nicht sagen, dass männliche Streamer einfach grundsätzlich besseren Content produzieren und deshalb erfolgreicher sind. Ein häufiger Vorwurf lautet, Frauen würden kein “richtiges Gaming” zeigen und seien eher in anderen Kategorien unterwegs.

Doch die Plauder-Kategorie “Just Chatting” ist mit ziemlichem Abstand die meistgesehene Kategorie auf Twitch. Wenn sich tatsächlich nur Streamerinnen dort herumtreiben würden, müssten sie ja auch in den Bestenlisten vermehrt vertreten sein.

Stattdessen sind auch einige der größten männlichen Streamer wie KaiCenat, xQc, EliasN97 und MontanaBlack oft dort unterwegs (via sullygnome).

Dennoch könnte die Kategorie eine Rolle spielen: Viele der besonders populären Spiele auf Twitch wie LoL, CS:GO, Fortnite und FIFA haben eine überwiegend männliche Playerbase. Daraus ergeben sich auch viele männliche Streamer und Zuschauer. Umgekehrt sorgen die überwiegend männlichen Zuschauer auf Twitch dafür, dass diese Kategorien besonders beliebt bleiben.

Andere Bereiche sind hingegen von Frauen dominiert: insbesondere in der Vtube-Szene, in der Content Creator nicht mit einer Facecam, sondern einem animierten Avatar auftreten, sind weibliche Avatare häufiger vertreten und erfolgreicher als männliche (via dexerto).

Auch über Twitch hinaus haben Frauen es in der Gaming-Industrie oft nicht leicht.

Streamerinnen müssen viele Hürden überwinden

Wie ist die Situation denn für Frauen? Schwierig. Denn Frauen sind auf Twitch nicht nur unterrepräsentiert. Haben sie es einmal geschafft, sich in dem “Männer Club” zu behaupten, stellen sich ihnen oft noch ganz andere Hürden.

Denn Frauen, die öffentlich auftreten, haben oft einen sehr viel höheren Druck, traditionellen Schönheits-Standards zu entsprechen als ihre männlichen Counterparts: konventionell attraktiv, gut gestylt und am besten noch lächelnd.

Tritt eine Frau dann mal ungeschminkt auf, kommen schnell wohlmeinende Kommentare, sie bräuchte vielleicht eine Pause, sähe etwas kränklich aus – oder aber Gehässigkeiten: So sieht die aus, auf so eine steht ihr?

Twitch-Streamerin Pokimane will sich gegen Hater wehren – Macht alles nur noch schlimmer

Als Frau kann man auf Twitch nicht gewinnen

Welche Probleme gibt es noch? Darüber hinaus werden Streamerinnen eigentlich dauernd sexualisiert. Schaut man sich die beliebtesten Clips männlicher Streamer an, sieht man da besonders coole, lustige oder auch peinliche Momente. Bei Streamerinnen hingegen finden sich Reihen von Clips, in denen sie gerade aufstehen, sich vorbeugen, vielleicht etwas Ausschnitt zu sehen ist.

Dazu kommt eine Endlos-Schleife sexistischer Kommentare: Da gibt es dann als Kompliment getarnte Anzüglichkeiten, unangenehme Anmachen und herabwürdigende Sprüche.

Besonders schwierig ist, dass man als Frau eigentlich nicht gewinnen kann. Zeigt eine Streamerin Haut, hagelt es sofort Kommentare, sie wolle ja offensichtlich sexualisiert werden. Als jedoch die gerade erst 17-jährige Streamerin kürzlich ein Bild teilte, in dem sie eher locker sitzende Kleidung trägt, wurde ihr sofort vorgeworfen, wie ein Junge auszusehen (via Twitter).

Die YouTuberin Gnu hat zudem erst kürzlich in einem Video geteilt, in dem sie das Thema anspricht: Als sie merkte, dass viele ihrer Outfits und Bewegungen sexualisiert wurden, begann sie, zunehmend weite Kleidung wie etwa Hoodies zu tragen. Doch dann wurde ihr Gesicht einfach mittels Bearbeitungs-Software auf nackte Körper gesetzt.

In ihrem Video geht sie weiter darauf ein, wie weit die Sexualisierung von Streamerinnen geht:

In ihrem Video geht sie weiter darauf ein, wie weit die Sexualisierung von Streamerinnen geht:

Es ist also noch ein langer Weg, bis Frauen auf Twitch nicht nur sichtbarer vertreten sind, sondern sich dort auch wohlfühlen können, ohne ständig auf ihr Äußeres reduziert zu werden.

Das Thema ist komplex und man könnte noch endlos viel mehr zu der Situation von Frauen in der Gaming-Industrie allgemein und den Entwicklungen der letzten Jahre sagen. Die hier dargestellten Beobachtungen sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was es bedeutet, 2023 eine Frau auf Twitch zu sein.

