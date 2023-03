5 Frauen, ohne die wir 5 der besten Spiele der Welt nicht hätten 

Wir stellen euch fünf Frauen der Videospielindustrie vor, ohne die es fünf großartige Spiele niemals gegeben hätte.

Wir haben euch verschiedene Frauen aus der Gaming-Branche gelistet, die an bekannten Klassikern, Indieperlen oder großen AAA-Titeln gearbeitet und uns damit den Spaß an absoluten Top-Spielen ermöglicht haben.

Nach welchem Kriterium wurde ausgewählt? Die fünf ausgewählten Spiele stellen eine Auswahl der Redaktion dar. Hier ist eine Mischung aus persönlicher Einschätzung, Reviews und Einfluss auf die Industrie eingeflossen.

1. Dona Bailey – Centipede

Wer ist Dona Bailey? 1980 begann Dona Bailey in Ataris Coin-Op Division zu arbeiten. Dort war sie als einzige Frau angestellt. Mit einem vierköpfigen Team kreierte sie Centipede, wobei sie gemeinsam mit Ed Logg als Creator agierte. Dabei übernahm Dona Bailey etwa die Hälfte der gesamten Programmierarbeit am Spiel.

Was ist Centipede für ein Spiel? Der Shooter ist ein wahrer Klassiker unter den Spielen, der in den frühen 1980ern erschienen ist und als eines der kommerziell erfolgreichsten Arcade-Spielen der damaligen Zeit gilt. Im Spiel versucht ihr alle Segmente eines Tausendfühlers zu eliminieren, während sich das Insekt zum unteren Teil des Bildschirms bewegt.

2. Wren Brier – Unpacking

Wer ist Wren Brier? Wren Brier ist bereits seit 9 Jahren in der Videospielindustrie tätig. Ihren Start hatte sie mit Halfbrick, später arbeitete sie als Freelancerin, bis sie eine Zusammenarbeit mit Witch Beam Games einging. Als Creative Director erschuf sie gemeinsam mit dem Indie-Studio den Überraschungshit Unpacking, das 2021 seinen erfolgreichen Release auf Steam hatte.

Was ist Unpacking für ein Spiel? Es ist ein Puzzle-Spiel, bei dem ihr in eine neue Wohnung zieht und nun euren gesamten Krempel entpacken müsst.

Bei unseren Kollegen der GameStar findet ihr einen ausführlichen Test zu Unpacked und könnt nachlesen, wieso das Spiel als kleine Indieperle so gefeiert wird.

3. Kim Swift – Portal

Wer ist Kim Swift? Kim Swift und ihr Team kreierten das Spiel “Narbacular Drop” als Senior Projekt beim DigiPen Institute of Technology. Robin Walker, ein Entwickler von Valve, wurde auf das Talent der Spielemacher aufmerksam und lud die Gruppe dazu ein, ihr Werk bei Valve vorzustellen.

Das kam so gut an, dass Gabe Newell sie alle einstellte. Aus Narbacular Drop wurde das Portal, das wir heute kennen. Neben dem Spiel arbeitete Kim Swift an weiteren bekannten Games wie Left 4 Dead und Star Wars Battlefront II.

Heute arbeitet sie bei Xbox Game Studios als Director of Cloud Gaming.

Was ist Portal für ein Spiel? Es ist ein Puzzle-Plattformer, bei dem ihr Portale strategisch platziert, um euch durch die verschiedenen Räume zu bewegen. Sowohl Portal als auch der Nachfolger Portal 2 sind von Steam nicht mehr wegzudenken und gehören zu den beliebtesten Spielen der Plattform nach Userwertung.

4. Amy Hennig – Uncharted

Wer ist Amy Henning? Sie startete ihre Karriere in der Videospielindustrie mit Games für das Nintendo Entertainment System. So arbeite sie etwa an dem Titel “Michael Jordan: Chaos in the Windy City”. Einer ihrer Top-Hits, für die Amy Henning wahrscheinlich am besten bekannt ist, ist der Adventure-Hit Uncharted. Für die Spiele 1-3 der Reihe ist sie Creative Director und für “Golden Abyss” als Story Consultant tätig gewesen.

Amy Henning gilt heute als eine der einflussreichsten Frauen der Spielebranche und gewann einige Preise für ihr Schaffen.

Was ist Uncharted für ein Spiel? Uncharted ist ein erfolgreiches Action-Adventure Spiel des Entwicklerstudios Naughty Dog. Die Geschichte dreht sich um den Abenteurer Nathan Drake, der sich auf Schatzsuche begibt.

5. Aya Kyogoku – Animal Crossing: New Horizons

Wer ist Aya Kyogoku? Sie ist in Japan als Director, Supervisor und Producer in der Gamingindustrie tätig. Im Jahr 2000 startete Aya Kyogoku bei Atlus und war an Titeln wie deSPIRIA oder Wizardry: Tale of the Forsaken Land beteiligt.

2003 wechselte sie zu Nintendo, wo sie als Scriptwriter für Spiele des bekannten Legend of Zelda-Franchises tätig war. Fünf Jahre später arbeitete sie in verschiedenen Rollen an den Animal Crossing-Spielen – so war sie etwa beim neuesten Game “New Horizons” der Main Director.

Was ist Animal Crossing: New Horizons für ein Spiel? Im Game werdet ihr Bewohner einer kleinen idyllischen Insel mit tierischen Nachbarn. Auf ihr baut ihr euch ein eigenes Haus auf und gestaltet euch euer eigenes kleines Paradies.

