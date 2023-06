WoW: Neues Mount kann sich in das seltenste Reittier überhaupt verwandeln – So bekommt ihr die Wundertüte

Wir stellen euch in einem kurzen Video den Vergleich zwischen Starfield und Star Citizen vor und was die Spieler dazu sagen.

Es ist leider noch nicht bekannt, in welche Mounts sich der Quantensprinter verwandeln kann. Mit „aus der Vergangenheit“ könnten theoretisch alle ehemaligen Erweiterungen von World of Warcraft gemeint sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Reittier? Bei dem Mount handelt es sich um „Reins of the Quantum Courser“ (zu Deutsch: Zügel des Quantensprinters). Normalerweise erhält der Spieler bei der Benutzung eines solchen Items ein Reittier, das er ab sofort rufen kann. Doch der „Quantum Courser“ ist kein gewöhnliches Mount: Es verwandelt sich zufällig in die Zügel eines Reittiers „aus der Vergangenheit“.

Im Patch 10.1.5 zu World of Warcraft steckt eine ganz besondere Überraschung. Im neuen Mega-Dungeon „Die Dämmerung des Ewigen“ gibt es nämlich ein Reittier, das sich in andere Mounts verwandeln kann. Die Belohnung gibt es beim finalen Boss, weshalb noch nicht viele dieser Exemplare von Spielern erbeutet werden konnten.

Insert

You are going to send email to