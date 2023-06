WoW: Hexer bekommen in Patch 10.1.5 eine einzigartige Quest, um ihren Begleitern einen neuen Look zu verpassen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Was bringt das Update sonst noch? Der Patch 10.1.5 fällt überraschend groß aus. So gibt es einen neuen Mega-Dungeon mit 8 Bossen, eine neue Spezialisierung für Rufer, Zeitrisse als besondere Events, das Drachenreiten in der alten Welt und viele Überarbeitungen von Inhalten, etwa ein Rework für Arkanmagier.

Neues MMORPG soll WoW in China ersetzen – Sieht so gut aus, dass es auch bei uns überzeugen kann

Ihr erhaltet eine Nachricht von Madam Shadow, die Charaktere in der Spielwelt davon überzeugen möchte, selbst zu einem Hexenmeister zu werden. Ihr sollt dabei helfen und erfahrt unter anderem, was auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt geschieht, wenn gerade kein Festival stattfindet. Dort versammeln sich dann nämlich viele bekannte Hexenmeister.

Mit Patch 10.1.5 wird in World of Warcraft eine neue Questline exklusiv nur für Hexenmeister eingeführt. Über diese schaltet ihr jeweils 3 verschiedene Optionen zu optischen Anpassung von Wichtel und Teufelsjäger frei.

Insert

You are going to send email to