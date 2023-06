WoW bufft 9 Klassen, erhöht den Schaden sämtlicher Fähigkeiten, waren im Raid einfach zu schwach

Community-Manager Kaivax hat in einem Post die Klassen-Anpassungen Mitte der Woche im Forum von Blizzard für World of Warcraft mitgeteilt. Seht hier, was sich für eure Klasse in dieser Woche alles ändern wird.

Was für Änderungen sind das? Laut dem Community-Manager Kaivax hatte das Team hinter WoW: Dragonflight nun die Gelegenheit gehabt, sich durch Season 2 hinweg die Klassen anzuschauen. Aufgrund der Daten aus den Raids hat Blizzard jetzt beschlossen, entsprechende Schadens-Änderungen an den Klassen vorzunehmen (via Blizzard), und zwar am 6. Juni 2023. Derweil hat Blizzard auch offenbar Communities abgestraft, die unerlaubte Dienste angeboten haben.

Folgende Änderungen wurden jetzt durch Blizzard gefasst:

Todesritter

Die Schadensfähigkeiten vom Blut-Todesritter wurden allesamt um 8 % erhöht.

Druide

Der Wildheits-Druide wurde per Aberrus (2) Setbonus die Chance um 15 % gesenkt, dass die Schatten des Raubtiers zurückgesetzt werden. Der Aberrus (4) Setbonus erhöht die Beweglichkeit daneben um 8 % anstelle 5 %.

Rufer

Der Bewahrung-Rufer bekommt seine Desintegration gebufft. Und zwar verursacht diese 15 % mehr Schaden.

Jäger

Der Jäger erhält in Richtung Tierherrschaft einen Schadens-Buff von 5 % auf alle seine Fähigkeiten und des Begleiters.

Magier

Feuer-Magier erhalten auf Pyroschlag 5 % mehr Schaden, allerdings nicht im PvP. Weitere Fähigkeiten wie Feuerschlag, Feuerball, Phönixflammen, Versengen verursachen dabei 10 % mehr Schaden.

Mönch

Der Braumeister-Mönch kriegt auf alle Fähigkeiten 3 % mehr Schaden. Der Tritt der aufgehenden Sonne verursacht 10 % mehr Schaden. Blackout-Tritt macht 30 % mehr Schaden und Tigerklaue liegt fortan bei 30 % mehr Schaden. Der Nebelwirker-Mönch bekommt indessen die Heilkraft aller Fähigkeit erhöht, und zwar um 3 %.

Schurke

Der Meucheln-Schurke darf sich um eine Schadenserhöhung von 5 % auf alle Fähigkeiten freuen.

Hexenmeister

Die Abklingzeit von Fluch verstärken beträgt nun 60 anstelle der 30 Sekunden. Die Lehren der Satyrn verringern die Abklingzeit von Fluch verstärken sodann um 15 anstelle 10 Sekunden.

Krieger

Der Waffen-Krieger erhält 4 % mehr Schaden bei allen Fähigkeiten. Fatales Mal verursacht daneben nun 15 % mehr Schaden, während Tiefe Wunden sowie Verwunden 5 % mehr periodischen Schaden verursachen.

Der Schutz-Krieger erhält 8 % mehr Schaden auf alle Fähigkeiten und 10 % mehr Schaden auf den automatisierten Angriff. Zauberblock hat jetzt allerdings eine Laufzeit von 30 anstelle 20 Sekunden. Schließlich reduziert Donnerlord jetzt für jeden getroffenen Gegner mit Donnerknall, die verbleibende Abklingzeit von Demoralisierender Ruf um 1,5 Sekunden bis zu maximal 4,5 Sekunden.

Die meisten dieser Klassen und Spezialisierungen sind im neusten Raid Aberrus laut Logs im Moment ziemlich schwach oder sogar ganz am Ende der Liste. Details dazu findet ihr im DPS-Ranking für World of Warcraft.

Was ändert sich im PvP? Hierzu hat Blizzard ebenfalls Änderungen vorgenommen, und zwar auch hier zumeist am Schaden der folgenden Klassen und ihren Ausrichtungen:

Druide (Gleichgewicht)

Jäger (Treffsicherheit)

Priester (Disziplin)

Magier (Feuer)

Mönch (Nebelwirker und Windläufer)

Schamane (Verstärkung und Wiederherstellung)

Schurke (Täuschung)

Hexenmeister (Gebrechen, Zerstörung, Dämonologie)

