Community in WoW bietet unerlaubte Dienste, kriegt Ärger von Blizzard, verliert 5 Milliarden Gold

Immer wieder gibt es Diskussionen um World of Warcraft. Dieses Mal dreht es sich um eine Community, die ihre Dienste gegen Gold anbietet. Diese behauptet nun, durch Blizzard abgestraft worden zu sein, indem der Entwickler des MMORPGs den Spielern 5 Milliarden Gold entfernt hatte.

Was ist das für eine Community? Konkret handelt es sich um eine Boosting Community. So eine Gemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hilfe, sogenannte Boosts, im Spiel gegen Gold anzubieten. Diese Hilfe reicht von Dungeon-Runs bis hin zu Raids für Items unterschiedlichster Art sowie Erfolge.

Diese Organisationen bieten auch serverübergreifend ihre Dienste an, indem sie Spieler beispielsweise in Raids gegen Gold mitnehmen, damit diese spezielle Erfolge oder bestimmte Items, oftmals über mehrere Runs, ergattern können.

Warum handelt es sich um unerlaubte Dienste? Im letzten Jahr hat Blizzard seine Politik dahingehend verändert, als dass Gilden sehr wohl Dienste solcher Art anbieten können. Allerdings dürfen sie diese nur in einem speziellen Handelschat bewerben.

Zudem sei der Service über mehrere Server hinweg generell untersagt (via Blizzard). Außerdem sind Dienste jeglicher Art, die gegen Echtgeld angeboten werden, ebenfalls verboten.

Immer wieder erlebt man jedoch auch Ausreißer im Chat und sieht weiterhin Werbung in anderen Kanälen. Spieler steht es hier frei, diese Werbung entsprechend zu melden.

Was ist mit Nova-Boosting passiert? Die Community hat sich besonders auf die EU konzentriert und entsprechende Dienste für World of Warcraft hier angeboten.

Wie auf dem eigenen Discordchannel verkündet wurde, hatte Blizzard offenbar den Verantwortlichen von Nova-Boosting 5 Milliarden Gold abgezogen und die Konten der Spieler auf 0 gesetzt. Ein herber Schlag für Nova (via Discord).

Weiter erklärte man per Discord, dass es für die Community nicht mehr möglich sei, ihren Service fortzusetzen. Im Statement folgte daher die Schließung des Angebots.

Auf Reddit wurden derweil Screenshots von einem vermeintlichen Austausch mit dem Support von Blizzard gezeigt. Dort finden sich untere anderem Textauszüge, die besagen, dass aufgrund der Nutzung von Exploits das Gold oder andere Items für immer weg sind.

Dazu erklärte Nova, dass sie mit einer Goldgebühr von 10 % die Spieler ausbezahlt haben. Was diese Spieler mit ihren Anteilen an Gold gemacht haben – sprich: eventuell auch für Echtgeld verkauft – könne Nova nicht sagen, da es auch nicht in ihrer Verantwortung liege, was die Spieler aus der Community mit ihrem Gold machen würden (via Discord).

Reddit-User: Würde von Blizzard erwarten, auch die Accounts zu bannen

Wie viel Geld ging dabei verloren? Gehen wir davon aus, dass 1 WoW-Token, den man für 20 € erwerben kann, aktuell 333.671 Gold bringt, sind es demnach knapp 300.000 €, die man in Tokens investieren müsste, um 5 Milliarden Gold zu erhalten (via wowtokenpieces.com).

Was war die Reaktion der Community? Manche User jedoch hegen besonders einen Verdacht, und zwar dass nicht Blizzard hier tätig gewesen sei, sondern die Verantwortlichen selbst, warum das Gold verschwunden sei (via reddit.com):

Reddit-User norielukas: Warum sollten gerade die zufällig getroffen werden und nicht eine andere Community? Ohne jegliche Ankündigung von Blizzard (wie sie es bei gallywix getan haben). Chancen stehen nicht schlecht, dass irgendein Typ sich gedacht hat, verdammt, ich kann all das Gold verkaufen und richtig Kohle machen

Reddit-User raginglovecat geht dabei mit: Warum lässt Blizzard die dann immernoch einloggen und spielen. Ich würde von Ihnen erwarten, dass sie all diese Accounts für immer bannen und nicht einem nach dem anderen das Gold abnehmen.

So finden sich weitere dieser Kommentare im Reddit-Thread wieder, die die Situation ähnlich einschätzen. Ob es tatsächlich Blizzard gewesen ist, der das Gold abgenommen hat, oder ein Vorwand seitens Nova war, um es womöglich weiterzuveräußern, kann an dieser Stelle nicht verifiziert werden.

Was meint ihr? Glaubt ihr der Aussage von Nova oder vermutet ihr da was anderes dahinter? Schreibt es uns in die Kommentare.

