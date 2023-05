Noch einer weg: WoW verliert den Chef-Entwickler, der die Talentbäume zurückgebracht hat

Ein weiteres bekanntes Gesicht von Blizzard verabschiedet sich. Brian Holinka arbeitet nicht mehr länger an World of Warcraft.

In den letzten Jahren und besonders den letzten Monaten gab es immer wieder Meldungen, dass einige der bekanntesten Entwickler sich von Blizzard verabschieden und damit auch das Team von World of Warcraft (oder anderen Blizzard-Titeln) verlassen. Jetzt hat es einen weiteren Entwickler in einer führenden Rolle von Blizzards MMORPG getroffen: Brian Holinka.

Wer ist Brian Holinka? Knapp 11 Jahre hat Holinka bei Blizzard gearbeitet und den größten Teil davon an World of Warcraft, aber er war schon vorher in der Gaming-Industrie tätig. 2004 arbeitete er an „Desert Combat“ für Battlefield, bevor er durch mehrere Studios und Firmen wechselte (darunter DICE, THQ oder Kaos Studios), bevor er 2012 bei Blizzard anfing und die Rolle des Lead-PvP-Designers ergrifft.

2017 verließ er diese Stelle, um an einem unangekündigten Projekt zu arbeiten – nur um 2018 bereits wieder zum WoW-Team zurückzukehren.

Woran hat Brian Holinka gearbeitet? Früher war Holinka vor allem für das PvP in World of Warcraft verantwortlich und musste dort häufig Kritik einstecken, da die PvP-Community (zum Teil sicher gerechtfertigt) den Zustand des PvP seit vielen Jahren ankreidet.

Als „Lead Combat Designer“ war Holinka ab 2018 in ziemlich viele Systeme von World of Warcraft verstrickt. So überwachte er nicht nur das Design sämtlicher Klassen und deren Fähigkeiten, sondern auch große Projekte, wie etwa die Rückkehr der Talent-Bäume für Dragonflight.

Was macht Holinka als Nächstes? Vollkommen aus dem Gaming verschwindet Holinka nicht. Stattdessen zieht es ihn zu Greg Street, den viele als „Ghostcrawler“ kennen. Der war bis vor Kurzem noch Chef-Entwickler hinter dem „League of Legends“-MMORPG, hatte dann aber recht unerwartet Riot verlassen, um ein eigenes, unabhängiges Studio zu gründen. Dem schließt sich Holinka offenbar an.

Für die WoW-Fans ist es sicher schade, ein langjähriges Gesicht zu verlieren – alle anderen können aber darauf gespannt sein, was er zusammen mit Ghostcrawler ausheckt und wann wir davon erste Bilder zu sehen bekommen.