„Lächerlich teuer“ – Spieler schimpft über Shop-Dienste in WoW, fordert bessere Alternative für aktive Gamer

Aktuell wurde eine rege Diskussion auf Reddit entfacht, wo ein User den Entwickler Blizzard dazu auffordert, die Dienste im Shop für das MMORPG World of Warcraft als Teil des Abonnements anzubieten. Der Thread umfasst bereits 700 Kommentare und findet von vielen Fans vom MMORPG aktuell auch Zuspruch.

Um was geht es? Der Blizzard-Shop beinhaltet neben Angeboten zu den hauseigenen Spielen auch Dienste für seine Titel. Gerade World of Warcraft bietet davon gleich mehrere Services, wobei die Charakteranpassung nicht mehr dazu gehört:

Die aktuellen Dienste für World of Warcraft im Blizzard-Shop (Screenshot)

Im Reddit-Thread hat User MothPreacher Bedenken zu den Shop-Diensten in Bezug auf das MMORPG World of Warcraft geäußert. Er zeigt sich wenig beeindruckt, nachdem der Entwickler Blizzard seiner Wahrnehmung nach Besserung gelobt hatte und auf die Spieler nun verstärkt hören wollte.

Er hofft darauf, dass Blizzard den Diensten, die null Arbeitslast bedeuten, aber irrsinnig hohe Preise hätten, am Ende mehr Aufmerksamkeit zukommen lasse.

Serverwechsel und Namensänderung sind den Spielern besonders wichtig

Wie reagierten die User? Der Reddit-User dirtySyko kommentierte den Thread mit einem ausführlichen Beitrag, welcher mit über 1.500 Upvotes gewürdigt wurde und den Tenor der Diskussion wiederzugeben scheint. Im Einzelnen prangert auch er einzelne Dienste an und meint, dass Dinge wie der Server-Transfer Teil des Abos sein sollten (via Reddit).

Er führt weiter aus, dass dieser Service mindestens ein Mal im Monat ohne zusätzliche Kosten im Abo möglich sein sollte. So begründet er es damit, dass man es ja nicht selbst verschulde, sollte der Server mit der Zeit sterben .

Auf der anderen Seite führt er jedoch aus, dass Blizzard bereits viele Cross-Server Funktionen eingebaut hat, die den Willen für einen Serverwechsel minimieren. Trotzdem sei ein toter Server ein negativer Einfluss auf die Erfahrung des Spielers in dieser Fantasiewelt. Was das Cross-Faction-Play derweil für euch bedeutet, erfahrt ihr hier.

Schließlich behauptet der User, dass es nichts Kosmetisches oder auch keine Möglichkeit sei, einen anderen Charakter zu spielen.

Der User Ehkoe greift den Serverwechsel weiter auf: Es ist eigentlich ekelhaft, wie viel es kostet, die Server zu wechseln, wenn man Alts in WoW hat. Weiter sagt er, dass Blizzard zumindest den Anstand haben sollte, mit nur einem Kauf des Dienstes so viele Charaktere wie möglich transferieren zu dürfen – wie es auch bei FFXIV es der Fall sei (via Reddit).

Der Reddit-User Drakknfyre greift daneben das Umbenennen des Charakters auf. Er meint, sich daran zu erinnern, dass der Preis für den Service damals dazu gedacht worden sei, den Missbrauch des Services zu vermeiden (via Reddit).

Wie steht ihr zu dem Thema? Sind die Gebühren für bestimmte Dienste übertrieben oder sollten die Services Teil des Abos sein? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

