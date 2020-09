Einer der ältesten Dienste im WoW-Shop wird eingestellt

Wann kommt die Änderung? Einen konkreten Termin hat Blizzard bisher noch nicht genannt. Das wahrscheinlichste Datum für den Pre-Patch 9.0.1 scheint allerdings der 30. September zu sein – also in knapp 9 Tagen. Die Charakter-Anpassung dürfte bereits einige Tage zuvor aus dem Shop fliegen.

Wie funktioniert das dann? Künftig, also mit dem Start von Pre-Patch 9.0, müssen die Spieler einfach den Barbier in einer der verschiedenen Städte aufsuchen (etwa Sturmwind, Orgrimmar oder Dalaran). Dort lässt sich dann für Gold das Aussehen des Charakters anpassen. Ab Patch 9.0 umfasst das sogar die Möglichkeit, das Geschlecht des Charakters ändern zu können.

Was wird da eingestellt? Die Charakteranpassung ist ein Dienst, den Spieler im Shop von World of Warcraft kaufen können. Der kostet 15€ und erlaubt es dem Spieler, einen Charakter neu anzupassen. Dabei kann das Aussehen frei geändert oder das Geschlecht gewechselt werden. Dinge wie die Hautfarbe, die getragenen Accessoires oder das Geschlecht können dabei angepasst werden.

Im Ingame-Shop von World of Warcraft lassen sich allerhand nette Annehmlichkeiten für Echtgeld kaufen. Ein Server-Transfer, eine Umbenennung des Charakters oder sogar ein Fraktionswechsel. Doch einer der Dienste wird eingestellt – und das bereits in wenigen Tagen. Die Charakteranpassung hat endgültig ausgedient.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 × = sixty three

Insert

You are going to send email to