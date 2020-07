Die letzten Hürden für den Friseur in World of Warcraft fallen. Bald kann er auch das Geschlecht von Charakteren ändern.

Im Laufe der Jahre hat World of Warcraft immer mehr Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere zugänglich gemacht. Neben Frisuren kann der Barbier im Spiel inzwischen auch viele andere Anpassungen vornehmen – die Hautfarbe, die Gesichtsform und so ziemlich alle anderen Dinge, für die man eigentlich einen plastischen Chirurgen bräuchte. Jetzt fällt wohl auch die letzte Hürde, denn der Barbier lernt auch das Geschlecht eures Charakters zu ändern.

Warum ändert Blizzard das? Im Interview mit Eurogamer sprach der Executive Producer John Hight über diese Änderung. Er erklärte:

Vor langer Zeit hatten wir diese Möglichkeit für die Spieler – es war ein Bezahldienst – mit dem sie ihren Charakter ändern konnten. Vieles davon ist inzwischen beim Barbier im Spiel. Und während wir neue Dinge für Shadowlands hinzufügten, ist uns aufgefallen: „Verdammt, die einzige Möglichkeit, mit dem du dein Geschlecht in World of Warcraft ändern kannst, ist durch einen Bezahldienst.“ Wir waren der Ansicht, dass das nicht die richtige Nachricht ist.

Aktuell kostet so eine Charakter-Anpassung noch stolze 15 Euro. Künftig könnt ihr also auch das Geschlecht eures Charakters in Shadowlands nach Wunsch anpassen. Hoffentlich habt ihr einen guten Namen gewählt, der in jedem Fall funktioniert …

Da geht den Goblins einiges durch die Lappen. Bald gibt es den Geschlechtswandel beim Barbier.

Wann kommt die Änderung? Die Änderung ist zu komplex, um sie mit einem kleinen Hotfix sofort zu aktivieren. Sie kommt deswegen zusammen mit der Überarbeitung der Charakter-Optionen in der nächsten Erweiterung Shadowlands und wird demnach mit dem Pre-Patch 9.0 zugänglich werden. Dieser Patch kommt voraussichtlich 4 bis 6 Wochen vor dem Release der Erweiterung, die im Herbst erscheinen soll (September – Dezember).

Was haltet ihr von dieser Änderung? Werdet ihr davon regen Gebrauch machen? Oder würdet ihr das Geschlecht eures Charakters niemals ändern?