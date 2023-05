Einer der bekanntesten Sounds in der Geschichte von WoW sorgt nach 16 Jahren noch für Angst bei MMORPG-Spielern

Das MMORPG World of Warcraft aus dem Hause Blizzard ist ein Dauerbrenner. Viele Fans und vor allem Veteranen des Spiels sehen ihre Leidenschaft gerade in den Anfängen des MMORPGs begründet. Dazu passt auch eine Geschichte, vielmehr ein Sound, den jeder Spieler, der das Add-On Burning Crusade gespielt hat, mit Ehrfurcht zu erkennen weiß.

Was ist das für ein Sound? Es ist ein kurzer, wenn auch angsteinflößender Soundclip. Er ist schrill und wirkt fast schon paralysierend. Wenn ihr euch den Clip anhört, wird vielen von euch das Schaudern in Erinnerung gerufen, als ihr das erste Mal auf der Höllenfeuerhalbinsel dem Teufelshäscher (engl. Fel Reaver ) begegnet seid. So erschien der Koloss ohne Vorwarnung und überraschte die Spieler direkt mit einem Schlag, der von eben diesen Ton untermalt wurde.

Hört euch auf YouTube den Sound selbst an.

Wie Blizzard auf solche Kreationen kommt, bleibt ein Rätsel, doch wie der Entwickler Sounds für Diablo 4 entwickelt und warum das mit Gemüse zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Spieler teilen ihre Begegnungen mit dem Teufelshäscher

Welche Geschichten verbinden die Fans damit? Auf Reddit (via Reddit) amüsieren sich die Nutzer mittlerweile darüber und posten neben Geschichten auch Memes, wie beispielsweise User ishu3220:

Zu lesen ist im Rückspiegel ein warnender Hinweis: Objekte im Spiegel sind näher, als sie erscheinen . Und in der Tat, wenn man sich mir nichts, dir nichts auf der Höllenfeuerhalbinsel mal umdreht, dazu noch diesen schrillen Ton wahr nimmt, dann bedeutete das meistens, dass es bei diesem Sound bereits für alles zu spät sei, wie User DorenAlexander wehmütig unterstreicht.

Auch auf Youtube wurde die Begegnung mit einem Teufelshäscher festgehalten, wo auch neue Spieler sich jetzt einen Reim darauf machen können, warum der schrille Sound nichts Gutes bedeutet hat.

Schaut hierzu einen deutschen YouTube-Clip:

Dazu posten gleich mehrere User ihre persönlichen Geschichten über das teuflische Vergnügen. So schreiben unter anderem:

User Apostastrophe: Ich habe mit dem Ende von Cataclysm angefangen zu spielen und wusste wirklich gar nichts über das Spiel. Ich habe also Quests in Winterquell gemacht, als mich jemand fragte, warum ich denn nicht in Burning Crusade gehe? Er half mir, das dunkle Portal zu finden, wo ich in der neuen Zone nun zu questen begann. Da war ich also, ein naiver Druide umherwandernd, als ich dieses Geräusch hörte. Und da war es plötzlich hinter mir. Damals wusste ich nicht, was es war, aber es griff mich sofort an. Ich schwöre beim Sonnenbrunnenplateau, es war für mich der schrecklichste Moment in meiner gesamten WoW Laufzeit. Tatsächlich ein Trauma.

User drfarren: Mensch, ich erinnere mich daran. Es war so angsteinflößend. Ich liebte es! Ich kam mir vor, als ob ich eher für mein Überleben kämpfe, anstelle nur von einem Areal zu nächsten zu gelangen.

Weitere User, wie Agleza meinen, dass man beim Erklingen von diesem Geräusch einen Teufelshäscher doch bei der Größe sehen müsse, aber komischerweise habe er diesen selbst nie, dafür aber der Teufelshäscher ihn immer sichten können.

Auch wenn Blizzard einigen Skandalen in letzter Zeit ausgesetzt war, sind es genau diese Art von Geschichten, die die Seele diese MMORPGs widerspiegeln. Solche und andere Storys sind bei World of Warcraft in der Tat keine Seltenheit, zumal das Spiel seit 2004 bereits auf dem Markt ist.

Habt ihr ähnliche Erlebnisse gehabt? Möchtet ihr eure Geschichten mit uns teilen? Dann schreibt in unsere Kommentare.

Falls ihr Lust auf mehr solcher Geschichten habt, solltet ihr diesen Artikel nicht verpassen: die witzigsten Noob-Geschichten aus WoW.