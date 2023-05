Das MMORPG Herr der Ringe Online hat die perfekte Antwort zum neuen MMO von Amazon

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Was meint ihr? Habt ihr HdRO angespielt? Ist es für Fans von Herr der Ringe das optimale MMORPG oder gibt es Verbesserungspotenzial? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Für Ende 2023 wurde derweil bereits im Januar die nächste Erweiterung angekündigt ( via lotro.com ). Es bleibt also spannend, welches der beiden Titel den Fans vom Tolkien-Universum am Ende am meisten zusagen wird.

Was sagt Amazon Games zu HdRO? Christoph Hartmann, der Chef von Amazon Games gibt sich derweil kämpferisch. Zwar kommentiert er, ein Fan von HdRO zu sein – er bezeichnet es als kein schlechtes Spiel – allerdings behauptet er, dass das MMO von Amazon um Welten besser sei ( via Gamespot ).

Community Manager Cordovan ergriff am letzten Mittwoch dazu die Gelegenheit und gab im Forum des hauseigenen MMORPGs eine Stellungnahme zum neuen Herr der Ringe MMO von Amazon Games ab. Darin versichert der Community Manager erst einmal der besorgten Community, dass HdrO nicht verschwinden werde ( via forums.lotro.com ). Im Einzelnen teilt Cordovan mit:

Was sagt Standing Stone Games zum Herr der Ringe MMO von Amazon? Die Ankündigung von Amazon Games wurde derweil von Fans des Herr der Ringe Online MMORPGs an Standing Stone Games herangetragen.

Was ist Herr der Ringe Online? Herr der Ringe Online ist ein MMORPG, was auf den Romanen von J.R.R. Tolkien basiert. Der Entwickler hinter dem Spiel heißt Standing Stone Games (ehemals: Turbine). Dieser versorgt das Spiel mittlerweile seit 17 Jahren mit Updates, wie beispielsweise einer überarbeiteten Grafik , während es von Daybreak Games vertrieben wird.

