Das MMORPG zu Herr der Ringe verspricht bessere Grafik – Veraltete Inhalte sollen die schönsten werden

Der Herr der Ringe Online erschien bereits 2007. Nun sprachen die Entwickler über die Zukunft und versprechen an einigen Stellen Verbesserungen.

Was ist das für ein Spiel? Der Herr der Ringe Online spielt in der Welt von Mittelerde und gehört zu den am besten bewerteten MMORPGs auf Steam 2022.

Zu seinem 15. Geburtstag wagte das Spiel einen bemerkenswerten Umbruch, als es zahlreiche Inhalte auf einen Schlag für Free2Play-Spieler anbot. Das führte auch zu einem Sprung bei den Spielerzahlen.

Wie geht es nun weiter? Zu dem Thema äußerte sich Executive Producer Rob „Severlin“ Ciccollini in einem Q&A rund um die Zukunft von „Lord of the Rings Online“.

In einem rund einstündigen Video beantwortet „Severlin“ verschiedene Fragen aus der Community. Vor allem wurde über das große, geplante Herbst-Update gesprochen, in dem das Spiel einige zusätzliche Inhalte bekommen soll.

Verbesserte Grafik, mehr Endgame – Das plant HdRO

Das sagt HdRO zur Grafik: In Sachen Optik will sich das Spiel verbessern, aber es gibt Schwierigkeiten. „Wir schauen uns derzeit etwas an, was unseren Grafik-Code und einiges an Art auffrischen wird“, erklärt Severlin.

„Unser Ziel ist es, einiges an veralteter Art anzugehen und zu aktualisieren, so dass sie zu einer der besten wird“. Damit sollte man allerdings nicht zu schnell rechnen: „Ich kann euch sagen, dass es wahnsinnig langsam ist, ein großes Projekt wie dieses zu arrangieren, und ich entschuldige mich dafür“, so Severlin. Rechtliche und organisatorische Dinge würden den Prozess verlangsamen.

Ebenfalls werde an der Charakter-Erstellung gebastelt, aktuell an menschlichen Rassen: „Wir arbeiten an einer großen Anzahl von Optionen zur Charakteranpassung“, so Severlin. Ein Teil des Art-Updates solle dann auch die Avatare betreffen „und sie besser aussehen lassen, ohne sie zu sehr zu verändern“, so der Producer. Die sollen dann „sehr gut“ aussehen, aber nicht völlig anders. Allerdings sei dies alles noch in Arbeit, genau wie Verbesserungen am User-Interface.

Was ist mit dem Endgame? Hier wurde Severlin etwas konkreter. Da gibt der Executive Producer zu: Für Spieler im Endgame gab es zuletzt zu wenig zu tun. Das soll sich nun aber ändern: „Wir befinden uns in einer Übergangsphase, weil wir viele neue Leute eingestellt haben, die jetzt aufsteigen und die wir ausbilden, was sehr aufregend ist. Das Ergebnis ist, dass wir uns in einer anderen Situation befinden als mit einer kleinen Kerngruppe, wie wir sie in der Vergangenheit hatten“, erklärt Severlin.

Dadurch sei es jetzt möglich, mehr für das Endgame zu liefern: „In den nächsten Updates werden wir versuchen, das in den Griff zu bekommen. Wir haben gerne Inhalte in der Mitte, aber wir können nicht so viele haben, dass dein Hauptcharakter das Gefühl hat, nichts zu tun zu haben. Also brauchen wir definitiv Inhalte für das Endgame.“

Das Update im Herbst soll etwa so groß ausfallen, wie die „Krieg-der-drei-Gipfel“-Erweiterung. Geplant sind ein neuer 6-Spieler-Dungeon, ein neuer Skirmish und das sogenannte „Delving-System“. Bei letzterem handelt es sich um die Möglichkeit, Schwierigkeiten anzupassen und bessere Belohnungen für Missionen zu bekommen.

Zudem ist eine neue Level-Erfahrung für die Stufen 1 bis 30 geplant, Server-Verbesserungen ebenfalls. Mehr Informationen dürften aber schon in Kürze kommen: Für Ende August ist eine große Ankündigung zu Herr der Ringe Online geplant, bei der DevCom am 22. August.

