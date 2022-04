Fans von Herr der Ringe freuen sich auf großes Update – Doch erleben den Alptraum jedes MMORPG-Spielers

Das MMORPG Herr der Ringe Online (LOTRO) ist nach dem Jubiläumsupdate aufgrund von Problemen für einen Tag komplett ausgefallen. Jetzt sind die Server wieder online, doch der Fortschritt der Spieler wurde auf den Morgen des Updates zurückgesetzt. Die Entwickler des MMORPGs griffen zum Äußersten: Sie machten einen Rollback.

Was verlieren die Spieler jetzt genau? Standing Stone Games ist das Entwicklerstudio hinter Lord of the Rings Online. Sie gaben jetzt nach dem Jubiläumsupdate bekannt, dass sie den Fortschritt der Spielwelten zurückzusetzen mussten.

Der Fortschritt der Stoff sei auf den Stand von Mittwoch, dem 20. April 2022, um 13 Uhr deutscher Zeit zurückgesetzt worden.

Die Server gingen in Deutschland um 05:00 Uhr morgens am 21. April offline. Spieler, die zwischen 13 Uhr mittags und 5 Uhr morgens des nächsten Tages gespielt haben, verlieren also den Fortschritt, den sie in den 16 Stunden erzielt haben.

Warum waren die Server offline? Als das Jubiläumsupdate von LOTRO erschien, gab es zahlreiche Berichte über fehlende Rune-Keeper-Satchels mit legendären Gegenständen. Es schien sich um einen größeren Fehler zu handeln, weshalb die Spielwelten heruntergefahren wurden.

Standing Stone Games veröffentlichte in der Zwischenzeit regelmäßig Informations-Updates, die besagten, dass sie daran arbeiten, das Problem zu beheben. Man hoffe die Spielwelt bald wieder hochfahren zu können.

Das Hochfahren der Server geschah dann nach einem Tag Ausfallzeit am 21. April.

Gibt es eine Rückerstattung von Inhalten & Fortschritt?

So bekommt ihr verlorene Inhalte wieder zurück: Wenn euch in Folge der Installation des Jubiläumsupdates Rune-Keeper-Satchels fehlten, sollt ihr diese zurückerhalten.

Laut Standing Stones Games werdet ihr die vermissten Gegenstände nach dem Einloggen in die Spielwelt vorfinden. Fortschritt, den ihr in Folge des Rollbacks verloren habt, erhaltet ihr nicht zurück.

Was passiert mit Store Einkäufen? Wenn ihr im LOTRO-Store eingekauft habt, während die Server offline waren, werden eure Einkäufe laut Standing Stone Games automatisch erstattet.

Was passiert mit verlorenen gegangenen Jubiläumsgeschenken? Wenn ihr eure Geschenke zum 15. Jahrestag von LOTRO bereits beansprucht habt, erhaltet ihr sie laut Standing Stone Games wieder, wenn ihr euch das nächste Mal einloggt.

Warum ist ein Rollback ein Alptraum für MMORPG-Spieler? Ein Rollback ist das Schlimmste, was einem MMORPG und seinen Spielern geschehen kann, denn sie verlieren investierte Zeit.

Das stellt einen Bruch des ungeschriebenen Vertrages zwischen Spielern und Entwicklern eines MMORPGs dar, nach denen jeder erzielte Fortschritt permanent ist und „zählt.“

Daher wehren sich Studios normalerweise mit allen Kräften, einen Rollback durchführen zu müssen, weil es das ultimative Eingeständnis ist, dass etwas wirklich Schwerwiegendes schiefging und man zum äußersten greifen mussten.

Mit dem großen Update 33 sind in Lord of the Rings Online alle Inhalte, die zwischen dem Release des MMORPGs im Jahr 2007 dem Release der Erweiterung „Helms Klamm“ veröffentlich wurden, kostenlos spielbar.

Viele Spieler zeigen sich von der Umstellung begeistert. Gebt ihr dem 15 Jahre alten Titel jetzt nochmal eine Chance und schließt euch den zufriedenen Fans an?

