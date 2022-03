Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Vor einigen Monaten gab es noch ganz andere Kontroverse bei den Spielern: Eine kleine Änderung in Herr der Ringe Online sorgt für große Pay2Win-Diskussion in der Community

Im 13. April soll zudem die aus den Filmen bekannte Festung Minas Morgul ins Spiel kommen. Dort beträgt die Obergrenze Level 130. Abgesehen davon arbeite man an technischen Verbesserungen, der Klassen-Balance und will weitere Bugs und Probleme beheben.

12 Jahre nach den umfangreichen Änderungen am Bezahlmodell des MMORPGs wird der Herr der Ringe Online nun zu einem großen Teil kostenlos. Schon im April sollen sich 5 Erweiterung dem Angebot der kostenlosen Inhalte anschließen. MeinMMO zeigt euch, was sich ändert.

