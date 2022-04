Am 21. April bringt Lost Ark innerhalb des Updates “Battle for the Throne of Chaos” einen Battle Pass ins Spiel, den sogenannten Ark Pass. Spieler können dadurch zusätzliche Belohnungen erfarmen.

Was ist der Ark Pass? Beim Ark Pass handelt es sich um einen Battle Pass, wie es ihn in vielen Spielen gibt. Ihr könnt zusätzliche Quests erledigen und erhaltet dafür bei jeder Pass-Stufe Belohnungen. Insgesamt umfasst er 30 Stufen. Ihr findet den Battle Pass oben rechts am Bildschirmrand, direkt neben der Mini-Map.

Die Quests sind unterteilt in normale Missionen und Saisonmissionen und bieten unterschiedliche Aufgaben. Ihr müsst bei den normalen Missionen beispielsweise Wächter Raids abschließen, Unas Aufgaben erledigen, oder an PvP-Kämpfen teilnehmen. Für die Saisonmissionen müsst ihr mitunter 20x ein Leuchtfeuer einsetzen oder ein Instrument spielen.

Normale Quests könnt ihr solange abschließen, bis ihr 500 EP erreicht habt. Die EP werden wöchentlich zurückgesetzt und ihr könnt weitere Aufgaben erledigen. Die saisonalen Quests können nur einmal pro Battle Pass abgeschlossen werden.

Kaufen könnt ihr den Ark Pass ab sofort bis zum 18. Juni. Bis zum 14. Juli habt ihr Zeit, ihn vollständig abzuschließen.

Was kostet der Ark Pass? Es gibt ihn in drei Varianten:

Gratis

Premium für 1.500 königliche Kristalle, also etwa 15€

Super Premium für 3.000 königliche Kristalle, also etwa 30€

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr EP sammelt, steigt euer Pass auf. Das geschieht entweder durch die Quests oder durch den Einsatz blauer Kristalle. Auf den meisten Stufen könnt ihr euch für eine der beiden Erfolgsbelohnungen entscheiden. Habt ihr die Premium-Version erworben, kommt pro Stufe eine Belohnung hinzu. Wer Superpremium besitzt, erhält alle 5 Stufen noch eine Belohnung obendrauf.

In der Gratis-Version bekommt ihr mitunter Aufwertungsmaterialien, Beziehungstruhen und Kartenpakete. Auf Level 10 gibt es das Mount Vorhut der blauen bzw. dunklen Seele. Es verfügt über ähnliche Werte wie der Ceberus aus dem Platin-Vorbestellerpaket und ist das beste Mount, das ihr in Lost Ark gratis erhalten könnt.

Als Premiumbelohnung winken zusätzliche Aufwertungsmaterialien. Zu den Superpremiumbelohnungen zählen ein Profilhintergrund, Skins und eine legendäre Beziehungstruhe.

Mit Premium oder Superpremium gibt es mehr Belohnungen.

Lohnt sich das? Für jeden Spieler lohnt es sich, hin und wieder einen Blick in den Battle Pass zu werfen, da die meisten der Aufgaben sehr leicht abschließbar sind. Auch für F2P-Spieler gibt es nützliche Belohnungen, das Mount solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wer noch mehr aus dem Pass herausholen will, kann Echtgeld investieren, das ist jedem selbst überlassen.

In einem vorherigen Beitrag haben wir euch gefragt, ob ihr den Pass kaufen werdet oder nicht. 20 % wollten ihn auf keinen Fall kaufen, 22 % auf jeden Fall. Für den Rest kam es darauf an, welche Inhalte der Ark Pass letztendlich bietet.

Was denkt ihr über den Ark Pass? Ist er so, wie ihr ihn euch vorgestellt habt? Seid ihr zufrieden mit den Inhalten des Battle Passes? Werdet ihr die Premium-, oder Superpremium-Version kaufen oder bleibt ihr bei den kostenlosen Inhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!