Lost Ark: Spieler erreicht umstrittenen Gearscore von 1.370 ohne echtes Geld – Braucht fast eine Ewigkeit

Palia ist ein gemütliches und soziales MMO, das sich in Closed Alpha befindet. Wir fassen alle bisher bekannten Infos in einem Video zusammen.

Wie sieht es derzeit bei euch mit dem Gearscore aus? Habt ihr diese nervige Zone auch schon erreicht oder liegt ihr noch deutlich weiter zurück? Und wie viel Geld habt ihr in Lost Ark bereits investiert? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ist er ein Hardcore-Spieler? Nach eigener Aussage nicht. Zakkyyy zockt zwar seit Jahren MMORPGs, darunter Metin 2, TERA und Fiesta Online, aber war nie ein richtiger Hardcore-Spieler. Auch bei Lost Ark hat er es eher ruhig angehen lassen – zumindest was den Spielstil und die Ziele angeht. Er wartete seit 2013 auf den Release und möchte nun alles und so viel wie möglich davon erleben.

Neben seinem Haupt-Charakter hat er nur einen weiteren Charakter ins Tier 2 gebracht. Sein Fokus lag also ganz klar auf dem Pistolenlanzer und nicht darauf, Stunden in zusätzliche Twinks zu investieren.

Diese Zone geht vom Wert 1.340 bis 1.370 und erfordert hohen Grind. Einige Nutzer überspringen diesen Grind, in dem sie echtes Geld in Ingame-Währung tauschen und so die Aufwertungsmaterialien im Auktionshaus kaufen können.

Insert

You are going to send email to