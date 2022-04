Lost Ark zeigt neue Skins im Battle-Pass – Spieler ätzen: „Ihr müsst Geld wirklich hassen, oder?“

Im reddit von Lost Ark sind Screenshots zu den Skins aufgetaucht, die unsere Version mit größter Wahrscheinlichkeit sehr bald erhält. Doch die kommen bei der Community überhaupt nicht gut an, obwohl sie einen Wunsch der Fans erfüllen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was sind das für Skins? Die gezeigten Skins im reddit sind im koreanischen Battle-Pass vorhanden. Außerdem wird ein Kostüm gezeigt, welches es nur für die Lanzenträgerin geben soll. Ob diese Inhalte aber exakt so zu uns kommen, können wir derzeit noch nicht bestätigen.

Denn bereits im Vorfeld hatte Amazon in einem Video aus Versehen einen Battle-Pass für unsere Version geleakt. Des Weiteren sind die Skins, die im reddit aufgetaucht sind, auch kurz im Trailer für das große April-Update zu sehen.

Die Entwickler haben bereits im Forum angekündigt, dass es die genauen Details zu dem Battle-Pass, der übrigens Ark-Pass heißen wird, dann in den Patch-Notes für das April-Update geben wird. Dass der Pass kommt, auch gewisse Kostüme darin sind und es ein eigenes für die Lanzenträgerin gibt, ist bereits offiziell bestätigt.

Ob es aber letztendlich genau diese Inhalte sind, die im reddit auftauchten und in Korea im Pass sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, aber vergleichsweise wahrscheinlich.

Im Forum bestätigte Roxx, dass es den Battle-Pass und Lanzenträgerin-Skin unabhängig voneinander zu kaufen gibt.

Wie sehen die Inhalte aus? Bei den gezeigten Skins handelt es sich um eine Art vornehme Abendkleidung. Sie schlagen also erneut eine komplett andere Richtung ein, als sie es mit den Omen-Kostümen oder den süßen Tier-Onesies getan haben. Wie zuvor bei diesem Thema sind auch hier die Meinungen der Community eher negativ.

Vermutlich wählt man hier möglichst viele, verschiedene Outfits, um schnellstmöglich jeden Typ Spieler zu versorgen. Außerdem gehen die neuen Kostüme ein weiteres Problem an, was oft in der Community angesprochen wurde – die zu sexualisierten, weiblichen Outfits.

Die neuen Kostüme für weibliche Charaktere zeigen zwar immer noch sehr viel Ausschnitt, allerdings bekommen einige Klassen nun zum ersten Mal echte Hosen, die kein Minirock oder eine Hotpants sind. Das kommt bei einigen Fans sehr gut an.

Skins für die Krieger Skin für die Lanzenträgerin Skins für die Assassine

Einen gesamten Überblick über die Skins findet ihr in einem reddit-Thread zu dem Thema.

„Das ist wirklich unterwältigend“

Wie kommen die Skins an? Obwohl noch nicht klar ist, wie man sie am Ende bekommen kann und ob es genau diese werden, ist die Diskussion im reddit darüber enorm. In gleich drei verschiedenen, ungefähr gleich großen, Threads wird sich über das Thema ausgelassen. Viele positive Worte hat die Community dabei aber nicht übrig.

Ein koreanischer User hat aber bereits versichert, dass sich diese Skins einfärben lassen, was die negative Stimmung ein wenig auflockert. Allgemein freuen sich viele User darüber, dass es neue, kosmetische Inhalte geben wird, ganz egal, ob sie sie gut finden, oder eben nicht.

Von den Skins selbst aber scheinen die Fans nicht unbedingt überzeugt zu sein. Das spezielle Outfit für die Lanzenträgerin kommt dabei noch am besten weg. Dieser soll allerdings außerhalb des Battle-Passes verkauft werden, was allerdings niemanden wirklich zu stören scheint.

Was sagen die Fans? Die halten sich mit ihren Lobeshymnen eher zurück, sind aber glücklich darüber, dass überhaupt neue Skins und Kostüme in das MMORPG kommen.

tiradium schreibt (via reddit): “Man, die sehen wirklich langweilig und unterwältigend aus.”

Auch ZedsBreadBaby schließt sich an und bekommt dafür 200 Upvotes: “Vielleicht bin es nur ich, aber außer dem Skin für die Lanzenträgerin sehen die alle ziemlich langweilig aus.”

marcdel_ schreibt (via reddit): “Man, ich hatte wirklich gehofft, dass mehr Skins mit dem Battle-Pass kommen, verdammt. Die müssen Geld wirklich hassen, oder?”

sjthedon22 schreibt (via reddit): “Wenigstens kann man sie färben, ansonsten ist das schon ziemlich.. meh.”

Was haltet ihr von den neuen Skins, wenn sie denn auch so in unser Spiel kommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO. Seid ihr glücklich darüber, dass sie wieder in eine ganz andere Richtung gehen und auch weibliche Chars endlich Hosen anhaben dürfen? Oder wünscht ihr euch etwas anderes?

Werdet ihr den Battle-Pass für Europa kaufen, oder interessiert er euch nicht? Stimmt jetzt ab.