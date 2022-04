Lost Ark startet Event, bei dem ihr schnell 600.000 Silber bekommt – Aber nur an bestimmten Tagen

In Lost Ark ist das neue „Spring Fever“-Event gestartet. Das bietet euch einige nette Belohnungen nur dafür, dass ihr euch einloggt. Diese Belohnungen gibt es jedoch nur an Samstagen und Sonntagen und ihr müsst zudem an beiden Tagen einloggen, um das Maximale rauszuholen.

Was ist das für ein Event? Heute, am 16. April, startete das neue „Spring Fever“-Event. Dabei könnt ihr an jedem Samstag und Sonntag mit einem Charakter pro Kader die folgenden Belohnungen einheimsen:

3x Saftiges Meister-Omelett [Meisterwerk]

3x Licht-Währungstruhe des Regulus

10x Phönixflaum

Alles, was ihr für den Loot tun müsst, ist euch einloggen und die Belohnung im Event-Menü abholen.

Die neuen Belohnungen bekommt ihr mit einem Klick im passenden Menü.

Achtet dabei darauf, dass die Belohnungen sich immer um 12:01 Uhr mittags zurücksetzen. Die Belohnung für Samstag bekommt ihr also bis Sonntagmittag, die Belohnungen für Sonntag dann bis Montagmittag.

Wie lange läuft das Event? Das Event soll bis zu einem Wochenende Mitte Mai laufen. Ein genaues Datum gibt es derzeit nicht.

Silber-Belohnung kommt gut an

Lohnt sich das Event? Ja, denn im Grunde müsst ihr euch für den Loot ja nur kurz einloggen. Im reddit zu Lost Ark wird vor allem die Silber-Belohnung hervorgehoben.

Jede Licht-Währungstruhe des Regulus bringt 100.000 Silber und an jedem Wochenende könnt ihr insgesamt sechs Stück davon bekommen.

Die Währung sei vor allem wichtig, um die Ausrüstung aufzuwerten und sich so für den neusten Argos-Raid vorzubereiten.

Was sagt ihr zu dem neuen Event? Ist das für euch Anreiz genug, am Wochenende kurz einzuloggen? Oder hättet ihr eh gespielt?

Der Patch, den Lost Ark diese Woche gebracht hat, enthielt kaum Neuerungen. Umso interessanter wird jedoch das Update nächste Woche. Mit dabei ist wohl auch die neue Klasse Lance Master, die in einem Teaser erwähnt wurde. Mehr dazu hier:

