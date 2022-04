Lost Ark leakt wohl Battle Pass für Europa – Werdet ihr ihn kaufen?

Lost Ark hat in Korea einen Battle Pass und zeigt in einem neuen Entwickler-Video, dass diese womöglich bald zu uns in die westliche Version kommen könnte. Wir möchten von euch wissen, was ihr von einem Battle Pass haltet und haben dazu eine Umfrage erstellt.

Was hat es mit dem Battle Pass auf sich? In einem Video zur neuen Season in Lost Ark wird für einen kurzen Augenblick im Menü der Schriftzug für einen Battle Pass gezeigt. Außerdem finden sich etliche Stellen, an denen der Ark Pass zu sehen ist. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um den gleichen Inhalt.

Der Battle Pass für die westliche Version dürfte keine große Überraschung sein. Denn in Korea gibt es bereits den Battle Pass, sogar in drei Ausführungen:

Eine kostenlose Version.

Eine Premium-Version für umgerechnet etwa 20 Euro.

Eine Super-Premium-Version, die 500 zusätzliche blaue Kristalle, ein exklusives Outfit und einen Waffen-Skin enthält. Der Pass kostet umgerechnet etwa 50 Euro.

Der Pass hat 30 Stufen, die ihr durch den Abschluss von verschiedenen Aufgaben erklimmen könnt. Alle 5 Stufen gibt es dabei eine besonders interessante Belohnung, wie einen Skin, ein Kartenpaket oder exklusive Haustiere.

Da ist der Ark Pass zu sehen.

Was für Aufgaben warten im Battle Pass? Um neue Stufen zu erreichen, müsst ihr Dinge erledigen, die ihr größtenteils sowieso abschließen würdet, darunter:

Schließe einen Raid ab

Mache einen Dungeon

Töte Bosse

Es handelt sich also primär um zusätzliche Belohnungen für den Abschluss typischer Aufgaben in dem MMORPG.

Werdet ihr den Battle Pass kaufen? Da der Pass bereits in der vorherigen News für reichliche Diskussionen gesorgt hat, möchten wir nun von euch wissen, ob ich den Battle Pass kaufen werdet oder eher nicht.

Eure Stimme könnt ihr wie üblich in dem Umfrage-Tool unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden:

Also erzählt mal: Was ist eure Meinung zu dem Battle Pass? Was spricht für euch dafür oder dagegen? Wie seht ihr die generelle Entwicklung von Battle Pässen in Service-Games. Schreibt dazu gerne in die Kommentare.

Derzeit ist der Battle Pass noch nicht Teil der Roadmap gewesen. Diese gibt einen Ausblick auf die Inhalte im April und Mai:

