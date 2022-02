Welche der 7 fehlenden Klassen soll Lost Ark als nächstes nach Europa bringen?

Das neue MMORPG Lost Ark ist nun seit einigen Wochen im Westen spielbar. Allerdings können die westlichen Spieler noch nicht alle bereits erschienenen Klassen genießen. Welche der noch fehlenden Klassen würdet ihr gerne als Nächstes bei uns sehen?

Während Lost Ark bei uns noch ganz frisch raus ist, läuft es in Korea bereits seit mehreren Jahren. Dort gibt es schon mehr Inahlt, den die Spieler genießen können. Dazu gehören auch alle Klassen, die es bis jetzt in Lost Ark gibt.

Die Spieler in Europa und USA erhielten zum Release eine etwas eigene Mischung aus 15 neuen und alten Klassen. So wurden Launch-Klassen wie Destroyer und Beschwörerin rausgelassen, dafür kam aber die brandneue Zauberin direkt zu uns.

Diese Klassen fehlen noch: Von den insgesamt 22 Klassen fehlen im Westen daher noch 7. Einige von ihnen sind Fan-Lieblinge, die es bislang nicht zu uns geschafft haben. Dazu gehören:

Beschwörerin ist die Subklasse der Magierin. Trotz des Namens ist sie keine übliche Petklasse. Stattdessen beschwört sie elementare Geister, die einen Angriff ausführen und danach wieder verschwinden.

Arcana ist ebenfalls die Subklasse der Magierin, ist aber keine klassische Magier-Klasse. Sie nutzt Tarotkarten als Waffe und zieht zufällig Karten aus ihrem Deck, die die Gruppe buffen und Gegner debuffen können.

Lance Master ist die Subklasse der Kampfkünstlerin. Sie wechselt im Kampf zwischen einem Speer und einer Hellebarde, die ihr verschiedene Sets an Fähigkeiten verleihen.

Destroyer ist die Subklasse des Kriegers. Es ist eine der langsamsten Klassen im Spiel, die einen riesigen Hammer schwingt und die Kräfte der Gravitation für sich nutzt.

Painter gehört zu der neuesten übergreifenden Klasse des Specialist. Bewaffnet mit einem großen Pinsel, wechselt Painter zwischen weißer und schwarzer Tinte, um Schaden auszuteilen oder die Gruppe zu buffen.

Scouter ist eine Subklasse des Kanoniers und ist sozusagen der „Iron Man“ von Lost Ark. Er setzt auf High-Tech-Equipment wie Laser oder eine Drohne, mit der er sich in seinem Hyper Sync Modus verschmilzt.

Reaper gehört zu der Grundklasse der Assassinen. Sie gehört zu den schnellsten Klassen in Lost Ark und setzt wie ihre Kolleginnen auf Nahkampf. Im Kampf sammelt sie durch ihre Skills 3 verschiedene Ressourcen, die ihr unterschiedliche Buffs verleihen.

Sie alle klingen cool und spaßig, aber welche davon sollte als Nächstes zu uns kommen? Verratet uns euren Wunsch in unserer Umfrage.

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr wie immer in dem Tool weiter unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme, ihr müsst euch also entscheiden, welche der 7 Klassen ihr am meisten bei uns sehen wollt.

Erklärt uns eure Entscheidung in den Kommentaren: Für welche Klasse habt ihr gestimmt und warum? Wollt ihr eine der Launch-Klassen bei uns sehen oder eine, die erst in späteren Patches erschienen ist? Habt ihr vielleicht ein Ranking, in welcher Reihenfolge die Klassen erscheinen sollten?

Erzählt es uns!

