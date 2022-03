Endgame in Lost Ark: Was macht ihr am liebsten?

Das MMORPG Lost Ark bietet eine große Menge unterschiedlicher Aktivitäten, die die Spieler im Endgame angehen können. Welche sind eure Favoriten?

Das könnt ihr in Lost Ark machen: Wie es bei Themepark-MMORPGs immer der Fall ist oder zumindest der Fall sein sollte, bietet Lost Ark seinen Spielern im Endgame eine ganze Reihe verschiedener Aktivitäten. Und die Abwechslung ist auch nötig, denn seit dem Release des Spiels ist mittlerweile fast ein Monat vergangen und so mancher Fan befindet sich schon tief im Endgame drin.

Zur Auswahl stehen mehrere Aktivitäten:

Es gibt Raids und Dungeons, in denen ihr neue Ausrüstung oder Upgrade-Items für eure Charaktere bekommt

In der Arena können die PvP-Fans gegeneinander antreten und um die Top-Plätze kämpfen

Sammler unter euch können den Abenteuerfolianten von Lost Ark vervollständigen oder den vielen Sammelgegenständen hinterherjagen.

Wer es ganz entspannt angehen will, kann die Casual-Aktivitäten angehen wie etwa das Kartenspielen oder Housing

Und diese Aktivitäten können die Spieler mixen, wie es ihnen gefällt. Manche konzentrieren sich komplett auf das Raiding und Gear-Upgrades, andere machen von allem ein bisschen. Und wie sieht’s bei euch aus? Was macht ihr im Endgame von Lost Ark am liebsten?

Hier könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr wie immer in dem Tool weiter unten abgeben.

Für diese Umfrage haben wir euch 3 Stimmen gegeben, damit ihr eure Top 3 der liebsten Endgame-Aktivitäten auswählen könnt. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden.

Also erzählt mal, was ihr im Endgame von Lost Ark so macht. Seid ihr komplett auf das Upgraden eurer Ausrüstung fokussiert und macht nur Raids und Dungeons? Oder gefällt euch der eher casual Content wie Kartenspielen und Housing mehr? Oder habt ihr vielleicht vor, der beste PvPler in EU zu werden?

Verratet es uns in den Kommentaren und erzählt gerne, wie euer Alltag in Lost Ark aktuell so aussieht.

