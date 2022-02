Lost Ark: Spieler sind wütend über Premium-Vorteile, die sie gekauft haben, die aber einfach nicht da sind

Auch rund 2 Wochen nach Release ist Lost Ark weiterhin von technischen Schwierigkeiten geplagt. Besonders sauer ist die Community über die Kristallaura, die zwar bezahlt ist, aber trotzdem ständig fehlt. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wo ist das Problem bei dem Premium-Service? Das MMORPG Lost Ark ist eigentlich und grundsätzlich Free2Play. Ihr könnt das Spiel genießen, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen und auch die Pay2Win-Artikel im Shop sind überschaubar.

Allerdings gibt es im Spiel einen optionalen Premium-Service, die Kristallaura, welche euch handfeste Vorteile verschafft. Die kostet ungefähr 10 Euro im Monat und ist auch mit Ingame-Währung erspielbar. Außerdem war die Aura Teil aller Vorbesteller-Pakete.

Des Weiteren gab es von Amazon 3 Tage der Kristallaura geschenkt als Wiedergutmachung für vorangegangene Probleme. Man kann also davon ausgehen, dass ein großer Teil der Spielerschaft derzeit Zugriff auf den Premium-Service hätte.

Aber wir schreiben im Konjunktiv, weil der Premium-Service oftmals einfach nicht funktioniert. Bereits seit dem Soft-Launch am 8. Februar und noch wesentlich schlimmer nach dem richtigen Launch, hat das MMORPG starke Probleme mit dem Shop-System.

So ist die Kristallaura für viele Spieler oft Tage lang nicht aktiv oder wird als aktiv angezeigt, doch bringt nicht die versprochenen Vorteile.

Wie oft tritt das Problem auf? Das variiert stark und ist anscheinend nicht vom Server abhängig. Während bei einigen Usern alles normal funktioniert, fehlt die Aura bei anderen Leuten auf dem selben Server zur selben Zeit.

Das ist extrem ärgerlich, denn vor allem das Teleportieren kostet dann plötzlich Silber, während es mit aktiver Aura vollkommen kostenfrei ist. Sogar das Ausbauen der eigenen Insel dauert länger ohne den Premium-Service.

MeinMMO-Autor Mark Sellner hat den Fehler seit über einer Woche nahezu täglich. Selbst wenn die Aura ausnahmsweise funktioniert, ist das meist nicht von langer Dauer. Auch, wenn man sich in der Community umhört, scheint das Problem sehr häufig und bei vielen Spielern aufzutreten, und die sind langsam richtig sauer.

“Gibt es dafür keine Entschädigungen?”

Wie reagieren die Spieler? Anfangs waren die Reaktionen über die fehlende Aura oft noch von Verständnis geprägt. Das lag vor allem daran, dass Amazon stets kommunizierte, das Problem auf dem Schirm zu haben und daran zu arbeiten.

Aktuell gab es aber bereits mehrere Updates, die das Problem eigentlich lösen sollten, doch selbst nach dem neuesten Patch am 24. Februar besteht der Fehler weiter. Langsam zerrt das an den Geduldsfaden der Community, was man auch an den Kommentaren im Forum und auf Twitter merkt.

Die Fans sind genervt davon, dass ihre bezahlten Boni weiterhin auslaufen, ohne, dass sie überhaupt da sind oder sie benutzen können. Außer den anfänglichen 3 Zusatztagen der Kristallaura wurde von Amazon bisher keine weitere Entschädigung angekündigt.

Das geht dann so weit, dass einige Spieler dieses Problem auf die Warteschlangen ausweiten. Im Forum fallen Sätze wie: “Ich habe jeden Tag 10.000 Leute in der Warteschlange und in den 1 bis 2 Stunden, die dann übrig bleiben, um zu spielen, ist die Aura nicht aktiv. Im Grunde genommen fehlen uns also zahlreiche, ganze Tage Kristallaura”

Amazon hat bereits angekündigt, dass sie noch immer und in Kooperation mit Smilegate an dem Problem arbeiten. Wann der nächste potenzielle Fix ansteht, ist aber derzeit noch unbekannt.

Was sagen die Fans? Allein die Ankündigung des letzten Patches auf Twitter am 24. Februar konnte über 800 Kommentare sammeln und viele davon sind negativ und drehen sich um das Problem.

So schreibt TraXim: “Sorry, aber wie habt ihr das ruinieren können? Die Aura funktioniert nicht richtig, das Matchmaking funktioniert gar nicht und das Spiel ist auch nach dem Hotfix nicht spielbar.”

Slid3rek schreibt: “Die Aura funktioniert schon wieder nicht auf den EU-Servern. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass es sich hierbei um einen bezahlten Service handelt, der die meiste Zeit nicht funktioniert. Ich habe so viel Silber dadurch verloren..”

Auch KanJacca ist enttäuscht: “Die Kristallaura ist übrigens schon wieder aus. Ich finde es toll, wie viel Mühe ihr euch gebt, um Dinge zu verbessern. Aber es ist so nervig keinen Zugang zu Inhalten zu haben, die man schon bezahlt hat und dafür einfach keine Entschädigung zu bekommen.”

Was bringt die Kristallaura genau? Folgende Vorteile bringt euch der Premium-Service im Detail:

Keine Kosten für die Nutzung von Triports

50 % Rabatt auf den Ocean-Liner

Einen Premium-Titel

Tägliche Interaktionen mit NPCs +1

Regeneration von Life-Skill-Punkten +10 %

2 Bifrost-Plätze mehr

-50 % Cooldown auf den Song der Rückkehr

Wartezeiten in der Festung -10 %

Energie-Regeneration der Festung +10 %

Mehr EXP

Was haltet ihr von den aktuellen Bemühungen seitens Amazon? Tut der Publisher genug, um das Spiel wieder zum Laufen zu bringen oder seid ihr derzeit ebenso genervt von den Fehlern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

